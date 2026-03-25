MSÜ sonuçları açıklandı, şimdi sırada tercih süreci var. Adaylar “2026 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını arıyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde yüz binlerce aday sonuçlarını öğrenirken, şimdi tüm dikkatler tercih sürecine çevrildi. Ancak henüz resmi takvim açıklanmış değil.

TERCİH TARİHLERİ İÇİN GÜÇLÜ BEKLENTİ

Geçmiş yılların takvimi incelendiğinde, sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde tercih sürecinin başladığı görülüyor. 2025 yılında sonuçlar 18 Mart’ta duyurulmuş, tercihler ise 24 Mart’ta başlamıştı.

Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Buna göre 2026 MSÜ tercih işlemlerinin 30 Mart civarında başlaması bekleniyor. Ancak bu tarih şu an için resmi değil.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercih işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. İşlem adımları ise oldukça basit:

• T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılacak

• Tercih ekranı üzerinden okul ve program seçilecek

• Başvuru onaylanarak süreç tamamlanacak

Tercih işlemleri için adres: https://personeltemin.msb.gov.tr

ALANYA VE ANTALYA’DA ADAYLAR NEYİ BEKLİYOR?

Özellikle Alanya ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde sınava giren adaylar, tercih sürecinin gecikmemesi için resmi açıklamayı bekliyor. Aileler de en az öğrenciler kadar süreci yakından takip ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı ve MSÜ tarafından tercih takvimine ilişkin henüz net bir duyuru yapılmadı. Açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Adayların resmi kaynakları takip etmesi ve duyurular açıklandığı anda işlemlerini tamamlaması gerekiyor.