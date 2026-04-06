Motorin litre fiyatı bugün (6 Nisan 2026)

Antalya’da 79,36 TL. Alış fiyatı 79,36 TL/Litre, satış fiyatı da 79,36 TL/Litre olarak görülüyor; Alanya’da özellikle taşımacılık yapanlar bu seviyeyi yakından takip ediyor.

Fiyatların istasyonlara ve saatlere göre küçük oynamalar gösterebildiği biliniyor ama bugün için verilen güncel veri Antalya genelinde motorin için 79,36 TL.

MOTORİN LİTRE FİYATI BUGÜN NE KADAR

6 Nisan 2026 itibarıyla Antalya’da motorin (dizel) litre fiyatı 79,36 TL. Bu rakam, “motorin fiyatı bugün ne kadar” ve “mazot kaç TL” aramalarına doğrudan yanıt niteliğinde.

Alanya’da şehir içi ve şehirler arası yük taşımacılığı, servis taşımacılığı ve turizm lojistiği ağırlıklı olduğu için motorin fiyatı sadece pompada kalmıyor; maliyet kalemlerinin çoğuna temas ediyor.

ALANYA’DA MAZOT FİYATI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Alanya’da motorin, özellikle ticari araçların ana gideri olduğu için fiyat artışı ya da artış beklentisi en hızlı şekilde nakliye ve tedarik maliyetlerine yansıyor. Halden markete, depodan otele uzanan zincirde mazotun payı hissediliyor.

Turizm kenti Alanya’da sezon yaklaşırken transfer araçları, tur otobüsleri, tedarik kamyonları ve servis hatları daha yoğun çalışıyor. Bu yoğunluk, motorin fiyatı sabit kalsa bile toplam yakıt harcamasını büyütüyor.

Bir de şu var: Aynı güzergâhı yapan iki aracın maliyeti, sürüş tarzı ve yük durumuna göre değişiyor.

MAZOTA ZAM VAR MI, ZAM BEKLENTİSİ NE

Mevcut bilgilere göre motorin litre fiyatına 5 Nisan’ı 6 Nisan’a bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL zam yapılması bekleniyor. Bu ifade bir “beklenti” ve piyasa öngörüsü olarak aktarılıyor; gerçekleşip gerçekleşmediği gün içindeki resmi fiyat güncellemeleriyle netleşiyor.

Alanya’da özellikle filo yöneten işletmeler zam beklentisini, yakıt alım zamanlaması ve fiyat teklifleri açısından kritik görüyor. Çünkü motorindeki her artış, kilometre başı maliyeti yukarı çekerek sözleşmelere ve taşıma tarifelerine baskı yapıyor.

DÜNKÜ KAPANIŞA GÖRE MOTORİN FİYATI ARTTI MI

Dünkü kapanışa göre değişim yönü ve oranı için mevcut veri paylaşılmadı. Bu nedenle “düne göre yüzde kaç arttı” gibi bir oran vermek mümkün değil.

Alanya’da sürücüler genelde değişimi fiş üzerinden takip ediyor; ancak sağlıklı kıyas için aynı istasyonda, aynı saat aralığında ve aynı ürün türünde karşılaştırma yapmak gerekiyor.

SON 1 HAFTADA MOTORİN FİYATLARI NASIL SEYRETTİ

Son 1 haftadaki trend bilgisi mevcut değil. Bu yüzden “haftalık yükseliş/düşüş” yönünde doğrulanmış bir grafik ya da oran aktarılamıyor.

Yine de Alanya’da taşımacılık yapan esnafın gündemi, kısa vadede özellikle gece yarısı fiyat güncellemeleri ve zam söylentileri etrafında şekilleniyor.

MOTORİN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR

Motorin fiyatını etkileyen başlıklarda küresel petrol fiyatları öne çıkıyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebiliyor.

İkinci önemli etken döviz kuru dalgalanmaları. Akaryakıt fiyatlamasında kur hareketleri maliyeti etkilediği için, kurdaki hızlı değişimler pompaya yansıma riskini artırıyor.

Üçüncü başlık ise ÖTV artışları. Özel Tüketim Vergisi’ndeki artışlar motorin fiyatını yükselten unsurlar arasında sayılıyor.

ALANYA’DA TAŞIMACILIK MALİYETİNE ETKİSİ

Motorin 79,36 TL seviyesindeyken Alanya’da taşımacılık maliyeti, özellikle uzun mesafe çalışan kamyon ve otobüslerde daha görünür hale geliyor. Yakıt gideri arttıkça, firmalar ya maliyeti içerde absorbe etmeye çalışıyor ya da fiyatlara kademeli yansıtma yoluna gidebiliyor.

Bu durum, Alanya’da toptan-perakende tedarik zincirinde “nakliye farkı” tartışmalarını da artırıyor. Ürün fiyatı aynı kalsa bile, taşıma bedeli yükseldiğinde raf fiyatı üzerinde baskı oluşabiliyor.

Turizm tarafında ise otellerin tedarik sevkiyatları, personel servisleri ve transfer ağları motorine bağlı. Sezon yoğunluğunda yakıt maliyeti artarsa, işletmeler bütçelerini daha sık revize etmek zorunda kalabiliyor.

ALANYA’DA ŞOFÖRLER VE ESNAF NEYE DİKKAT EDİYOR

Alanya’da ticari araç kullanıcıları “motorin litre fiyatı bugün ne kadar” sorusunu artık sadece meraktan değil, günlük planlama için soruyor. Gün içinde yapılacak sefer sayısı, güzergâh seçimi ve yük planı doğrudan yakıt bütçesine göre şekilleniyor.

Bazı işletmeler, yakıt tüketimini azaltmak için rota optimizasyonu, araç bakım periyotlarını sıklaştırma ve filo disiplinini artırma gibi yöntemlere yöneliyor. Bu adımlar zam dönemlerinde daha da önem kazanıyor.

Bir yandan da vatandaş tarafında, taşımacılık maliyetindeki artışın dolaylı etkisi konuşuluyor: servis ücretleri, küçük nakliye hizmetleri, hatta bazı ürünlerin eve teslim bedelleri.

MOTORİN FİYATI CANLI TAKİP EDİLİR Mİ

Motorin fiyatı gün içinde istasyonların fiyat güncellemeleriyle değişebildiği için canlı takip ihtiyacı artıyor. Ancak bugün için doğrulanmış güncel veri Antalya’da motorin litre fiyatını 79,36 TL olarak gösteriyor.

Alanya’da özellikle gece saatlerinde “zam geldi mi” sorusu sıklaşıyor; çünkü fiyat güncellemeleri çoğu zaman gece yarısı yansıyabiliyor.

ALANYA İÇİN KISA VADEDE NE ANLAMA GELİYOR

Motorin fiyatının 79,36 TL seviyesinde olması, Alanya’da lojistik ve turizm hareketliliği artarken maliyet yönetimini daha kritik hale getiriyor. Zam beklentisi gibi haber akışları da piyasanın fiyatlama davranışını etkileyebiliyor.

Önümüzdeki günlerde brent petrol, döviz kuru ve vergi başlıkları yakından izlenmeye devam edecek. Alanya'da hem esnaf hem de sürücüler için temel soru aynı: "Mazot fiyatı daha da artacak mı"