ARAŞTIRMACILAR, oyun oynamanın gençlerin dijital yaşamlarının giderek daha sıradan bir parçası haline geldiği bu dönemde, biraz daha fazla mola vermenin ve belki de telefon karşısında kambur oturarak geçirilen süreyi biraz azaltmanın dijital refahın yanı sıra fiziksel sağlık için de önem taşıyabileceğini belirtiyor. Ürdün’deki üniversitelerde öğrenim gören 364 tıp öğrencisiyle yapılan araştırmada, mobil oyun bağımlılığının kas-iskelet sorunlarıyla ilişkili olup olmadığı incelendi. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 9’u, yani 34 kişi, çalışmada kullanılan mobil oyun bağımlılığı kriterlerini karşılıyordu. Bildirilmiş ağrı düzeylerindeki farklar, özellikle elde taşınan cihazların uzun süreli kullanımında en çok zorlanan üst vücut bölgelerinde dikkat çekiciydi. Bağımlı olarak sınıflandırılan öğrencilerin yüzde 85,3’ü boyun ağrısı bildirdi; bu oran, bağımlı olarak değerlendirilmeyenlerde yüzde 65’ti. Sırtın üst kısmındaki ağrı, bağımlı öğrencilerin yüzde 64,7’si tarafından, diğerlerinde ise yüzde 55 oranında dile getirildi. Dirsek ağrısında fark daha da büyüktü: bağımlı öğrencilerin yüzde 41,2’si bu şikayeti bildirirken, bağımlı olmayanlarda oran yüzde 12,5’ti. Bağımlı öğrenciler bilek ve el ağrısını da daha sık yaşıyordu: yüzde 41,2’ye karşı yüzde 34. Araştırma, oyun bağımlılığı olan öğrencilerin kas-iskelet sorunlarının ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini aksattığını bildirme olasılığının da daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu öğrencilerin bir kısmı, bilek ve ellerini, kalça ve dizlerini etkileyen ağrılar için tıbbi yardım aramış olma olasılığı açısından da öne çıkıyordu.

Uzun süreli mobil oyun oynamak ergonomik sorunlar da doğurabiliyor; telefonu uzun süre elde tutmak, sürekli kavrama, sabit kol ve boyun pozisyonları ile tekrarlayan hareketleri gerektiriyor. Bu nedenle makalenin yazarları, oyun oynamanın yalnızca ekran süresi ya da psikolojik iyilik hali açısından değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor. Araştırmacılar öğrenciler arasında dijital sağlık, ergonomi eğitimi, duruş çalışmaları ve davranış değişiklikleri konusunda daha fazla farkındalık çağrısında bulunuyor. Üniversitelerin, özellikle uzun süre ekran karşısında ders çalışan ya da çalışan gruplara yönelik öğrenci sağlık programlarına; molalar, cihaz konumlandırması ve sağlıklı oyun alışkanlıklarına ilişkin rehberlik ekleyebileceği belirtiliyor.