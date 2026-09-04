SELÇUKLU dönemine ait tarihi bir sarnıcın restore edilmesiyle hayata geçirilen mekan, Alanya’da gastronomi ve sosyal yaşamın yeni adreslerinden biri olmaya aday. Alanya Kalesi, tarihi mirasının yanı sıra son dönemde birbirinden özel mekanlara da ev sahipliği yapıyor. Bu mekanlar arasına geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Sarnıç Alanya Restaurant & Cafe de katıldı. Mekanın işletmeciliğini ise Ersan Canayakın yapıyor.

TARİHİ SARNIÇTA MODERN DOKUNUŞ

Tarihi dokunun korunarak modern bir anlayışla yeniden hayat bulduğu Sarnıç Alanya, misafirlerine geçmişin izlerini taşıyan özel bir atmosfer sunuyor. Selçuklu dönemine ait tarihi sarnıcın restore edilmesiyle oluşturulan mekan, Alanya Kalesi’nin kendine özgü havasını restoran ve kafe konseptiyle buluşturuyor. Bahçe, balkon ve teras alanları bulunan Sarnıç Alanya, özellikle Alanya manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

KAHVALTIDAN MANGAL KEYFİNE

Mekanın menüsünde farklı damak zevklerine hitap eden çok sayıda seçenek bulunuyor. Güne serpme kahvaltıyla başlamak isteyen misafirler için hazırlanan kahvaltı seçeneklerinin yanı sıra, günün ilerleyen saatlerinde mangal lezzetleri, yöresel tatlar, makarna ve pizza çeşitleri de sunuluyor. Geniş menüsüyle günün farklı saatlerinde ziyaretçilerini ağırlamayı hedefleyen Sarnıç Alanya, yalnızca yemek için değil, tarihi atmosfer içerisinde keyifli zaman geçirmek isteyenlere de alternatif oluşturuyor.

AKŞAMLARI EĞLENCE ATMOSFERİ

Sarnıç Alanya, akşam saatlerinde ise farklı bir atmosfere bürünüyor. Canlı eğlence ve kutlamalara da ev sahipliği yapan mekan, Alanya Kalesi’nin tarihi ortamında hem yemek hem de sosyal yaşam deneyimi sunuyor. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılmasıyla Alanya’nın yeni mekanları arasındaki yerini alan Sarnıç Alanya Restaurant & Cafe, tarihi atmosferi, manzarası ve zengin menüsüyle kentte yeni bir buluşma noktası olmaya aday görünüyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi