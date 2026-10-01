Türkiye'deki internet siteleri ve sosyal medya içeriklerine yönelik yasakları kamuoyuna duyuran EngelliWeb platformu, Türkiye'den erişime kapatıldı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından yürütülen projenin engellendiği, bizzat derneğin yaptığı açıklamayla aktarıldı.

İFÖD bildirimine göre, platformun Türkiye'den görünmez kılınmasına yol açan kararın hangi mahkeme tarafından ve hangi hukuki gerekçeyle alındığı henüz bilinmiyor. Kararın belirsizliği sürerken, platformun veri tabanına yurt içinden ulaşılamıyor.

SON BİR HAFTADAKİ YASAK BİLANÇOSU

Kapatılmadan önce EngelliWeb'in kayıtlarına geçen son veriler, erişim engeli kararlarındaki artışı gözler önüne seriyordu. Platformun belgelerine göre sadece 24 Eylül'de en az 250, 28 Eylül'de ise en az 150 hesap için erişim engeli kararı alındı. Ayrıca 30 Eylül tarihinde fon krizi hakkında paylaşım yapan en az 147 hesap daha engellendi.

ENGELLİWEB'İN İŞLEVİ NEDİR?

İfade Özgürlüğü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren EngelliWeb, Türkiye'de mahkemeler veya idari kurumlar tarafından verilen erişim engelleme ve içerik çıkarma kararlarını izleyerek dijital bir arşiv oluşturuyordu. İnternet sansürlerini belgeleyen platformun kendisinin de bir engelleme kararına konu olması, dijital haklar alanında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.