Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Alanya Çocuk Festivali, hem çocuklara yönelik etkinlikleri hem de akşam konser programıyla kente hareket katacak. Gün boyu sürecek organizasyonun finalinde sahne alacak olan Sefo konseri, özellikle gençler arasında büyük heyecan yarattı.

SEFO ALANYA’DA SAHNEYE ÇIKIYOR

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan konser, Alanya Belediyesi eski hizmet binasının arkasındaki alanda gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de başlayacak organizasyonda, son dönemin popüler isimlerinden rapçi Sefo, sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirecek.

“Bilmem Mi?”, “Tutsak” ve “Affettim” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının sahne performansının, festival coşkusunu zirveye taşıması bekleniyor.

GÜN BOYU ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Festival kapsamında gün boyunca çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenecek. Sahne gösterileri, eğitici atölyeler, oyun alanları ve sürpriz aktivitelerle çocuklar hem eğlenecek hem de sosyal bir gün geçirme imkânı bulacak.

Ailelerin de yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikler, Alanya’da sosyal hayatın canlanmasına katkı sağlayacak.

ALANYA’DA FESTİVAL COŞKUSU

Alanya Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları festivale davet ederek, bu organizasyonun sadece çocuklar için değil, aileler ve kent yaşamı açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Festivalin, farklı yaş gruplarını bir araya getiren sosyal bir buluşma noktası haline geldiği vurgulandı.

Akşam saatlerinde Sefo konseriyle birlikte coşkunun artması beklenirken, Alanya bir kez daha festival atmosferiyle unutulmaz bir güne ev sahipliği yapacak.