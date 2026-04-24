ALANYA Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda, iki üniversitenin öğrencileri Alanya sahillerini atıklardan arındırdı.

Proje kapsamında Alanya’ya gelen ekip, Alanya Üniversitesi Bilişim Topluluğu ve Sosyal Sorumluluk Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu (SASST) ekibi tarafından karşılandı. Programın ilk gününde üniversitenin Hamdullah Emin Paşa Kampüsü olmak üzere ve merkez kampüsü de gezen öğrenciler, ardından Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’i makamında ziyaret ederek projeye dair detayları paylaştı. Günün devamında düzenlenen üç farklı akademik oturumda, üniversitenin öğretim üyeleri tarafından katılımcılara Doç. Dr. Hamdi Tekin ile Öğr. Gör. Dr. Fethiye Takadaş sunumlar gerçekleştirilerek bilgi paylaşımı yapıldı. Alanya Gençlik ve Spor Birimi’nden Müşerref Kolcu Ergül’ün destekleriyle de Gençlik merkezi ziyaretleriyle zenginleşen ilk gün, tam not aldı.

DAMLATAŞ SAHİLİNDE 157 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Etkinliğin ikinci gününde ise odak noktası çevreydi. “Mavi İttifak” ruhuyla bir araya gelen öğrenciler, Alanya’nın simge noktalarından Damlataş Sahili’nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık iki saat süren çalışma neticesinde sahil şeridinden 157 kilogram atık toplanarak belediye ekiplerine teslim edildi. Bu etkinlik ise çevre bilinci konusunda önemli bir farkındalık yarattı.

‘DAYANIŞMA VE FARKINDALIK BİR ARADA’

Alanya Üniversitesi yetkilileri ve öğrenci toplulukları, Konya’dan gelen misafirlerle kurulan bu bağın önemine dikkat çekerek; akademik iş birliğinin sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırılmasının heyecan verici olduğunu ifade etti. Verimli ve yoğun geçen programın ardından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ekibi, üniversiteler arası dostluk köprülerini güçlendirerek Alanya’dan ayrıldı.

Kaynak: Alanya Üniversitesi