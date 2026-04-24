ALANYA’DA bu hafta siyaset; AK Parti’nin "gönül siyaseti" odaklı vefa ziyaretleri, CHP’nin yerel hizmet denetimi ve eğitim manifestosu, MHP’nin geleneklerine bağlı cemiyet mesaisi, İYİ Parti’nin çözüm odaklı muhtar ziyaretleri, Saadet Partisi’nin çarpıcı toplumsal analizleri ve Anahtar Parti’nin yükselen saha enerjisiyle şekillendi. ​Yeniden Refah Partisi’nin ekonomik çıkışları ve imza kampanyası kararı, Demokrat Parti’nin yerel hizmetlere verdiği destek, Zafer Partisi’ndeki bayrak değişimi ve ANAP’ın milli bayram temsili Alanya siyasetinde öne çıkan diğer önemli başlıklar oldu.

AK PARTİ

Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı hem sosyal sorumluluk projeleri hem de saha çalışmalarıyla oldukça yoğun bir tempoda tamamladı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek "gönül siyaseti" çalışmalarını sürdürdü.

​TAZİYE VE VEFA ZİYARETLERİ

​Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası merhum Osman Çavuşoğlu’nun vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen kabir ziyaretine katılım sağlanarak dualar edildi.

​Koordinatör Mehmet Emin Altay ve teşkilat üyeleri, önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arabalıoğlu’nu iş yerinde ziyaret ederek ahde vefa örneği gösterdi.

​EĞİTİM VE GENÇLİK ODAKLI ÇALIŞMALAR

​İlçe Başkanı Tavlı ve Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilerle buluşarak spor malzemesi dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.

Ümit Altay Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 7. Ulusal Geleneksel Turizm Haftası Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak genç turizmcilerin heyecanına ortak olundu.

​Alanya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsa Arıkan ve yönetimi ilçe binasında ağırlanarak istişarelerde bulunuldu.

​23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katılan teşkilat, Cumhuriyetin değerlerini yaşatma vurgusu yaptı. İlçe Başkan Vekili Hasan Sipahioğlu ve beraberindeki heyet, bayram vesilesiyle düzenlenen "Kızkule’den Yankılar" programında yer aldı. Türkler ve Akdam Mahalle Başkanları, bölgelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin bayram sevincini paylaştı.

​TEŞKİLAT VE CEMİYET FAALİYETLERİ, DÜĞÜN VE CEMİYET

Akman, Çınar, Karaduman ve Yılmaz ailelerinin evlatlarının düğün merasimlerine geniş bir katılımla gidilerek ailelerin mutluluğu paylaşıldı. Esnaf Komisyonu Başkanı Ali Koç başkanlığında düzenlenen toplantı ile esnafın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Başkan Tavlı idaresinde eksiksiz gerçekleştirilerek haftalık planlamalar yapıldı. Vatandaşın taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla yürütülen "Geleneksel Nöbetçi Başkan" uygulaması bu hafta da kesintisiz devam etti.

CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, haftayı hem yerel yönetimdeki hizmet odaklı çalışmalarıyla hem de geçmiş döneme yönelik siyasi eleştirilerin getirdiği yoğun gündemle tamamladı. Sahadaki teknik çalışmalar ve eğitim politikaları haftanın ana başlıklarını oluşturdu.

​YEREL HİZMET TARTIŞMALARI VE SİYASİ POLEMİK

Haftanın en çok konuşulan olayı, İlçe Sekreteri Mehmet Can Karagöz’ün geçmiş dönemi hedef alan açıklamaları oldu. Elektrik kesintileri ve "teknik borç" üzerinden yapılan bu vurgu, siyasi arenada (özellikle MHP kanadında) sert tartışmaları beraberinde getirdi. Başkan Bülent Kandemir, Mahmutlar Atatürk Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Bölgedeki toz ve ulaşım şikayetlerine yönelik, çalışmaların ay sonunda tamamlanarak hayatın normale döneceği mesajını verdi. Alanya Belediyesi ekiplerinin Damlataş ve Kültür Merkezi çevresindeki yol ve altyapı çalışmaları "yorulmadan emek" vurgusuyla kamuoyuna duyuruldu.

​23 NİSAN VE EĞİTİM MANİFESTOSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Kandemir, çocukların aydınlık geleceğinin teminatının millet egemenliği olduğunu belirtti.

​CHP Genel Merkezi tarafından duyurulan "Milli Eğitim Manifestosu", Alanya kamuoyuyla paylaşıldı. Eğitimde fırsat eşitliği, laik ve bilimsel eğitim ile öğretmen haklarını savunan bu manifesto, haftanın en önemli siyasi dokümanı oldu.

​DAYANIŞMA VE DERNEK ZİYARETLERİ

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği, CHP İlçe Örgütü’nü ziyaret etti. Ziyarette, 1 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan ve deprem bölgesine yönelik dayanışmayı hedefleyen "Vefa Gezisi" için resmi davet iletildi. Haftayı hem belediye hizmetlerinin denetimi hem de parti içi istişare toplantılarıyla geçiren CHP yönetimi, yerel iktidarın sorumluluğuyla saha çalışmalarına ağırlık verdi.

MHP

​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı saha çalışmaları, cemiyet ziyaretleri ve milli bayram etkinlikleriyle dolu bir takvimle geride bıraktı. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, geleneksel temposunu koruyarak hem teşkilat hem de vatandaş nezdinde yoğun bir diplomasi yürüttü.

​CEMİYET VE SOSYAL HAYAT

Başkan Mustafa Sünbül ve yönetim kurulu üyeleri; Şafak ve Kısa ailelerinin evlatları Halime ile Zafer’in, ayrıca Akman ve Çınar ailelerinin evlatları Hatice ile Hilmi’nin düğün merasimlerine katıldı. Katıldığı düğünlerde çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Sünbül, MHP teşkilat geleneği olan Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nasihatname takdimini bu hafta da sürdürdü.

​DAYANIŞMA VE VEFA

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük ve yönetimi, Başkan Sünbül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, deprem sonrası Hatay esnafına destek olmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen "Alanya, Hatay Vefa Turizmi" programının daveti Sünbül’e iletildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi programlara İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılım sağlayarak milli egemenlik vurgusu yaptı. Hafta boyunca hem ilçe binasında kabullerini gerçekleştiren hem de sahada yoğun bir trafik yöneten Başkan Sünbül, teşkilatın dinamizmini en üst seviyede tutarak haftayı tamamladı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Hilmi Er liderliğinde yerel sorunların tespiti, sivil toplum buluşmaları ve milli bayram coşkusuyla dolu, yoğun bir haftalık mesaiyi geride bıraktı.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE MUHTAR ZİYARETLERİ

​Başkan Hilmi Er ve teşkilat üyeleri, bölge sorunlarını yerinde incelemek amacıyla kırsal mahallelerde mesai harcadı. Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan ve Demirtaş Mahallesi Muhtarı Ali Mecek’i ziyaret eden heyet, talepleri not ederek çözüm odaklı çalışacaklarını ifade etti. Haftalık Olağan İlçe Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiren İYİ Parti kurmayları, önümüzdeki dönemin yol haritasını belirledi. Başkan Er, saha çalışmalarının dozunun artırılacağını ve ziyaretlerin planlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

​SİVİL TOPLUM VE EĞİTİM CAMİASIYLA BULUŞMA

​İlçe teşkilat binası, hafta boyunca farklı kesimlerden misafirlerin ağırlandığı bir merkez haline geldi. Hasbahçe Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerini ağırlayan Başkan Er, özel eğitime her zaman destek vereceklerini vurguladı. Hataylılar Dayanışma Derneği’nin 1 Mayıs’taki anlamlı Hatay gezisi daveti için teşekkürlerini dile getirdi. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Okul Aile Birliği’nin kermes davetine katılım sağlayacaklarını belirtti.

​SOSYAL SORUMLULUK VE CEMİYET HAYATI

​Siyasi faaliyetlerin yanı sıra vatandaşların özel günlerinde de yanında olan teşkilat üyeleri:

​Şilan ve Oğuzhan çiftinin düğün merasimine katılarak gençlerin mutluluklarına şahitlik ettiklerini ifade etti. TBMM'nin 106. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına tam kadro katılım sağladı. Başkan Er hem sahada hem teşkilatta yoğun bir çalışmayla haftayı tamamladı.

SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Divanı dönüşü Alanya gündemine damga vurdu. İlçe Başkanı Sinan Sarıca, sunduğu çarpıcı veriler ve saha çalışmalarıyla haftanın en çok konuşulan siyasi figürü oldu.

​ANKARA DÖNÜŞÜ YOĞUN MESAİ

​19 Nisan 2026'da Ankara’daki büyük divan toplantısına katılan Alanya teşkilatı, ayağının tozuyla yerel ve ulusal sorunları masaya yatırdı. Başkan Sarıca, hafta boyunca yaptığı analizlerle basın organlarında geniş yer buldu. Sarıca, Türkiye’nin psikolojik tablosunu şu verilerle özetledi:

​Antidepresan Kullanımı: 2025 yılında tüketilen 71 milyon kutu ilaç tehlikenin boyutunu gösteriyor. Mutluluk Endeksi: Türkiye, 147 ülke arasında 94. sıraya gerilemiş durumda.

​Negatif Duygular: Küresel raporlara göre Türkiye, en mutsuz ve en gergin ülkeler liginde başı çekiyor.

​ADALET VE EKONOMİDE KARA TABLO

​Sarıca, sadece rakamları değil, toplumsal yaraları da gündeme taşıdı:

​Kapanan Fabrikalar: Ekonomik krizin üretim ayağındaki çöküşüne vurgu yaptı.

​Adalet Vurgusu: Gülistan Doku davası başta olmak üzere, çözülemeyen cinayetler üzerinden hukuk sistemini eleştirdi. Hem saha çalışmaları hem de toplumun tüm sıkıntılarını dile getiren araştırmacı kimliğiyle öne çıkan Hüseyin Sarıca, Alanya basınında bu hafta en çok yer alan siyasetçi oldu.

ANAHTAR PARTİ SAHADA

​İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetim kurulu, haftalık çalışma programı kapsamında hem sosyal projelerde boy gösterdi hem de saha çalışmalarına hız vererek halkla iç içe bir profil çizdi.

​ CEMİYET HAYATINDA "ANAHTAR" İMZASI

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, haftanın ilk önemli etkinliğinde AYKAD (Alanya Yükselen Kadınlar) grubunun düzenlediği kermes programına katılım sağladı. Hafta boyunca mesaisini düğün ve cemiyet ziyaretlerine ayıran teşkilat, Konaklı Mahalle Başkanı Celaleddin Ulukaya’nın oğlunun ve ayrıca Nihal ve Mesut çiftinin düğün törenlerinde de yer alarak ailelerin sevincine ortak oldu. Anahtar Parti Alanya ailesi yeni üye kayıtlarıyla gücüne güç kattı. Yeni üyelerin katılımıyla moral bulan teşkilat hem saha hem de parti içi çalışmalara ağırlık verdi.

​BAŞKAN AKKUŞ GÜNDEMİN SESİ OLMAYI SÜRDÜRDÜ

​Sadece saha çalışmalarıyla değil, siyasi söylemleriyle de dikkat çeken Başkan Abdullah Akkuş, hafta boyunca makamında birçok ziyaretçiyi ağırladı. Alanya’nın yerel sorunlarından genel siyasi gelişmelere kadar geniş bir yelpazede basın açıklamaları yapan Akkuş, partisinin vizyonunu kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdü.