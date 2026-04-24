Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sahilde bulunan ölü deniz kaplumbağası, hem çevrecileri hem de bölge halkını endişelendirdi. Olay, özellikle caretta caretta yumurtlama sezonunun başlamasına kısa süre kala yaşanması nedeniyle dikkat çekti.

KORU SAHİLİ’NDE KIYIYA VURDU

Gazipaşa’daki Koru Sahili’nde yürüyüş yapan çevreci Şaban Demir, kıyıya vurmuş bir deniz kaplumbağası fark etti. Durumu vakit kaybetmeden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildiren Demir’in ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen görevliler, yaptıkları ilk incelemede kaplumbağanın Caretta caretta türüne ait olduğunu belirledi. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 20 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen hayvanın vücut bütünlüğünün bozulmadığı, bu nedenle doğal nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

HAYVAN MEZARLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

İncelemelerin ardından kaplumbağa ölüsü bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüldü ve gömüldü. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların ilgili kurumlara bilgi vermesinin önemine dikkat çekti.

YUMURTLAMA SEZONU ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Kaplumbağayı bulan çevreci Şaban Demir, olayın zamanlamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Caretta carettaların yumurtlama dönemi öncesinde böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten üzücü. Ne yapacağımızı bilemedik, hemen yetkililere haber verdik. Bu süreçte herkesin daha dikkatli olması gerekiyor.”

Demir, özellikle sahil şeridinde yaşayanlar, balıkçılar ve tatilcilere çağrıda bulunarak, kumda görülen izlerin ve yuvalama belirtilerinin ihbar edilmesi gerektiğini vurguladı.