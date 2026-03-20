​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle parti binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Teşkilat mensuplarını ve vatandaşları bir araya getiren programa ilgi büyüktü.

​ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

​Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı törene; 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili ve MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, Alanya Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, tek tek bayramlaşarak sohbet etme imkânı buldu.



​BAŞKAN SÜNBÜL: "TEŞKİLAT RUHUMUZ PEKİŞİYOR"

​Törenin ardından bir açıklama yapan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, bayramların milli ve manevi değerlerin kenetlenmesi için en güzel vesile olduğunu belirtti. Sünbül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Birlik ve beraberliğimizin en güzel tezahürü olan mübarek Ramazan Bayramı’nı, dava arkadaşlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle birlikte coşku ve kardeşlik içerisinde idrak ettik. Geleneksel bayramlaşma programımızda sergilenen bu güçlü dayanışma, teşkilat ruhumuzu daha da pekiştirmiştir."

​"MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE KARARLIYIZ"

​Sünbül, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin hizmetinde olmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle bayramın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum."

​Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından iyi dileklerle sona erdi.

