Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.



​GENİŞ KATILIMLI TÖREN

​İlçe binasında düzenlenen törene; CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önceki dönem ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Parililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, Belediye Başkanı Özçelik ve Milletvekili Kaya vatandaşlarla yakından ilgilenerek bayram tebriklerini kabul etti.



​BAŞKAN KANDEMİR: "UMUTLARIMIZI VE İNANCIMIZI BÜYÜTÜYORUZ"

​Törenin ardından bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya’da yakalanan ivmenin ve birlik ruhunun altını çizdi. Kandemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Alanya CHP İlçe Örgütü ailesi olarak, dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu büyüttüğümüz Ramazan Bayramı’nı ilçe binamızda büyük bir coşku ve heyecanla kutladık! Milletvekilimiz Aykut Kaya, Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve meclis üyelerimizin de katılımıyla; aynı duygularda buluşmanın, omuz omuza durmanın ve birlikte güçlenmenin gururunu yaşadık."





​"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" MESAJI

​Bayramların kardeşlik ve adalet duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Kandemir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bayramlar; umutların tazelendiği, kardeşliğin pekiştiği, yarınlara olan inancımızın büyüdüğü en kıymetli günlerdir. Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte başaracağız! Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; sağlık, mutluluk ve adalet dolu yarınlar diliyoruz."

