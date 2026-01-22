Ekonomi dünyasının ve piyasaların günlerdir kilitlendiği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından indirim kararı çıktı. Alanya'da turizmciden inşaat sektörüne, esnaftan kredi borcu olan vatandaşa kadar herkesin cebini doğrudan etkileyen faiz oranlarında yeni bir döneme girildi. Piyasaların yönünü belirleyecek olan bu kritik hamle, Ankara'dan gelen son dakika açıklamasıyla duyuruldu.

BEKLENEN İNDİRİM GELDİ

Merkez Bankası, piyasa beklentileri ve ekonomik göstergeler ışığında aldığı kararla politika faizini aşağı çekti. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, politika faizi 1 puan (100 baz puan) düşürülerek yüzde 37 olarak belirlendi. Alınan bu karar, finansman maliyetleri ve kredi faizleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle piyasalar tarafından dikkatle analiz ediliyor.

ALANYA EKONOMİSİNDE GÖZLER KREDİLERDE

Alanya’daki ticari hayatı ve yatırım ortamını yakından ilgilendiren bu indirim kararı, bankaların kredi faiz oranlarına yansıması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle turizm sezonu hazırlığındaki işletmeler ve konut sektöründeki hareketlilik beklentisi, faizdeki bu geri çekilmeyi kritik bir gelişme olarak öne çıkarıyor. Merkez Bankası’nın bu hamlesinin döviz kurları ve enflasyon üzerindeki yansımaları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.