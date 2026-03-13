Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart toplantısında alınan kararla belediyenin teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Esnaf ve Sanatkar İşleri ile Güvenlik Hizmetleri daire başkanlıkları kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde teşkilat yapısını doğrudan ilgilendiren bir düzenleme hayata geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında alınan kararla iki daire başkanlığı kaldırıldı. Karar doğrultusunda Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı ile Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı belediye organizasyon şemasından çıkarıldı.

Alınan karar, Türkiye genelindeki büyükşehir belediyelerini ilgilendiren yeni yönetmelik değişikliği kapsamında uygulanmaya başladı. Antalya’daki düzenleme özellikle kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve güvenlik birimlerinin bağlı olduğu yapıda bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SAĞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin norm kadro cetvellerinde değişikliğe gidildi. 12 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında “Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanı” ve “Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı” kadroları norm kadro listesinden çıkarıldı.

Yönetmelikte yer alan hükme göre belediyelere teşkilat yapılarını bu değişikliğe uygun hale getirmeleri için en geç 6 ay süre tanındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda gerekli düzenlemeyi meclis gündemine taşıdı.

GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAĞLI OLDUĞU YAPI DEĞİŞTİ

Mecliste kabul edilen kararla birlikte Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Bu daireye bağlı olarak faaliyet gösteren Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ise yeni düzenleme kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlandı.

Belediye yönetimi, yapılan değişikliğin norm kadro düzenlemesine uyum amacı taşıdığını belirtirken, uygulamanın Antalya genelindeki belediye hizmetlerinde herhangi bir aksama yaratmayacağı ifade ediliyor.

Bu tür yapısal değişiklikler genelde vatandaşın günlük hayatında hemen hissedilmiyor ama belediyenin iç işleyişinde ciddi bir düzenleme anlamına geliyor. Özellikle esnafla temas eden birimlerin yeniden yapılandırılması önümüzdeki süreçte Antalya ve Alanya’daki işletmelerin belediye ile temas şeklini de etkileyebilir. Nasıl yansıyacak… onu biraz zaman gösterecek.

Kısacası mesele yalnızca iki başkanlığın kaldırılması değil; büyükşehirlerde teşkilat yapısının yeni yönetmeliğe göre yeniden şekillenmesi.