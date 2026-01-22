Alanya Demirtaş Merkez ve Köyleri Eğitim Kültür Derneği (DEMKOD) bölgedeki çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, son 20 yılda 800 öğrenciye burs imkanı sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Bu yıl da Demirtaş’ta 40 öğrencinin eğitimine destek olmayı hedefleyen DEMKOD yönetimi, öğrenciler yararına kahvaltı organizasyonu düzenliyor. 24 Ocak Cumartesi günü Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe protokol üyeleri, hayırseverler, turizmciler ve tüm duyarlı vatandaşlar davet edildi.

‘HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI İSTİYORUM’

Demirtaş Merkez ve Köyleri Eğitim Kültür Derneği (DEMKOD) Başkanı Emine Keyaoğlu, eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Hayırsever insanlarımızı ve turizmcilerimizi kahvaltımıza davet ediyorum. Bu anlamlı etkinlikte herkesin elini taşın altına koymasını istiyorum. Bir kahvaltı, bir öğrencinin bursu demektir. Kırsalda çocukları okutursak memleketimiz de öğrencilerimiz de gelişir. Gelin bir ve beraber olalım, öğrencilerimize destek olalım” dedi.