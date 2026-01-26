​Geçmişte 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Menderes Türel, Antalya’nın vizyonunun değiştiğini savundu. Kendi dönemindeki yatırım hamlelerine dikkat çeken Türel, mevcut durumu şu sözlerle eleştirdi:

​"Antalya eskiden büyük projelerle, hizmetle anılırdı. Maalesef AK Parti’nin yerel yönetimde olmadığı süreçlerde şehir; skandallarla, rüşvetlerle, hırsızlıklarla ve entrikalarla, velhasıl hep büyük olumsuzluklarla anıldı. Bir Antalyalı olarak bu görüntüden memnun olmamız mümkün değil."

​"BÜTÇE AYNİ AMA HİZMET YOK"

​Belediyeye merkezi hükümetten gelen payın azalmadığını, aksine rakamsal olarak arttığını vurgulayan Türel, aradaki farkın yönetim anlayışından kaynaklandığını iddia etti. Türel, "Ankara’dan gelen kamu bütçesi oranı aynı, rakamlar daha yüksek. Biz yapıyorduk da bugün niye yapılmıyor? Cevabı açık; çünkü o paralar hizmete değil, birilerinin cebine gidiyor. Eğer o paralar milletin hizmetine gitseydi, bizim 5 senede yaptığımız 32 kavşağa bir tane bile ekleyebilirlerdi," ifadelerini kullandı.

​ÖZGÜR ÖZEL’E "BAKLAVA KUTUSU" TEPKİSİ

​Açıklamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alan Türel, Manavgat’ta gündeme gelen "baklava kutusu" rüşvet iddialarına değindi. Özel'in konuyla ilgili tutarsız davrandığını savunan Türel, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

​"CHP Genel Başkanı önce 'Bu bir tezgah, elimde 32 saatlik video var' dedi. Ancak 24 saat sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde bu videoyu inkar etti. Samimiyetle söylüyorum, karikatür gibiler. Akşam başka, sabah başka konuşuyorlar. Dun söyledikleri bugün birbirini tutmuyor."

​"İDDİANAMEYİ HATİM EDECEĞİZ"

​Şehirde yaşanan skandallara dair yargı sürecini işaret eden Menderes Türel, hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti. Devletin müfettiş ve savcılarının tespitlerini merakla beklediğini söyleyen Türel, "Hele bir iddianame çıksın, içinde ne var bakacağız. Onu bir güzelce okuyacağız, hatim edeceğiz. Basına yansıyanlar bile Antalya'da diğer illerden çok daha kötü durumların yaşandığını gösteriyor. Şimdi bağımsız yargı önünde sorumlular hesap veriyor," dedi.