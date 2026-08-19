14 Eylül 2026

Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni genelge 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne gönderildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan belgede, okul güvenliği, kayıt süreçleri ve sınıf içi kurallara dair net kararlar yer aldı.

Genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin millî birlik ve beraberlik şuuruyla yetiştirilmesine vurgu yapıldı. Eğitim kurumlarında güvenli bir iklim oluşturulması amacıyla giriş-çıkışların daha sıkı denetleneceği, yaya ve araç trafiğinin ayrılacağı bildirildi. Acil durum tahliye planları ve kör noktaların aydınlatılması gibi fiziksel önlemlerin de ivedilikle tamamlanması istendi.

VELİ GÖRÜŞMELERİ SADECE RANDEVUYLA YAPILACAK

Eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanması ve öğretmenlerin mesleki haklarının korunması adına okul ziyaretlerine yeni standartlar getirildi. Bakanlık açıklamasına göre, veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanacak. Randevusu olmayan velilerin veya öğrenciyle yasal bağı bulunmayan kişilerin okul binalarına girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Ayrıca öğretmenlerin mesleki saygınlığa uygun kılık kıyafet kurallarına riayet etmeleri ve önlük giymeleri istendi.

KAYIT SÜRECİNDE ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Yeni dönemde öğrenci kayıtları e-Okul sistemi üzerinden elektronik ortamda ve adrese dayalı olarak otomatik gerçekleştiriliyor. Velilerin kayıt işlemi için okula bizzat gitmesine gerek kalmadığından, okul idarelerinin kayıt parası veya bağış adı altında herhangi bir zorunlu ücret talep etmesinin önü tamamen kapatıldı. Bakanlık, velilerden ücret istendiğine dair şikayetlerin titizlikle inceleneceğini ve idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

SINIFLARDA CEP TELEFONU KULLANIMI YASAK

Dijital bağımlılığın önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl başlatılan teknoloji kısıtlamaları bu yıl da tavizsiz sürdürülecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmaları yasaklanırken, bu kuralın ders esnasında öğretmenler için de geçerli olduğu aktarıldı. Ödev ve bilgilendirme süreçlerinde ise yalnızca MEB tarafından belirlenen resmî dijital platformların kullanılacağı bildirildi.