Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar doğrultusunda, 1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere sağlanan mali destek kalemlerinde artışa gidildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yurt dışı eğitimleri öncesinde yurt içinde dil kursuna giden resmi bursiyerlerin aylık ödemeleri güncellendi. Bu kapsamda lisans öğrencileri için daha önce 2 bin 325 lira olan yurt içi aylık burs miktarı 4 bin liraya çıkarıldı. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin 4 bin 650 lira olan aylık ödemeleri ise 8 bin lira olarak belirlendi.

SAĞLIK SİGORTASI VE KONAKLAMA DESTEĞİ

Düzenleme ile zorunlu sağlık sigortası bedellerinin üst sınırı da esnetildi. Önceden bir aylık yurt dışı bursunun 1,5 katını geçemeyen standart nitelikli sağlık sigortası tavanı, yeni dönemde 2 katına yükseltildi. Ayrıca öğrencilerin tez, alan çalışması veya bilimsel etkinliklere katılımları sırasındaki konaklama giderleri için verilen destek, aylık bursun toplam yüzde 5'i yerine, günlük yüzde 5 olmak kaydıyla toplamda yüzde 20'sine kadar ödenebilecek.

YENİ DÜZENLEMENİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELER?

Yapılan bu güncellemeler, uluslararası akademik hareketlilikte araştırmacıların üzerindeki maddi yükü önemli ölçüde hafifletiyor. Özellikle bilimsel etkinlikler ve tez çalışmaları için farklı ülkelere gitmek zorunda kalan öğrencilerin ilgili ülkeye ait vize ücretlerinin de artık karşılanacak olması, yurt dışındaki akademik faaliyetlere katılımı kolaylaştıran pratik bir kazanım olarak dikkat çekiyor.