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Özçelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Alanya Belediye Başkan adayı olmuş ve seçimin ardından Alanya Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.

CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, kararın CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından alındığı belirtildi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, Özçelik’in CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda partiden ihraç edildiğini duyurdu.

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