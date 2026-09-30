CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, Özçelik’in CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda partiden ihraç edildiğini duyurdu.
CHP Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, kararın CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından alındığı belirtildi.
Yılmaz açıklamasında, “Alanya Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik’in, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda partimizden ihraç edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.
Özçelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Alanya Belediye Başkan adayı olmuş ve seçimin ardından Alanya Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.