Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) genel kurulunda yapılan seçim sonucunda Mehmet Yiğiner genel başkanlık görevine getirildi. Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de yeni yönetimin asil üyeleri arasına girdi.

Kurumda 19 yıl boyunca genel başkanlık yapan Bendevi Palandöken, seçim sürecinde aday olmayacağını açıklayarak kendi listesini sunmadı. Bu kararın ardından gidilen seçimde ipi göğüsleyen Yiğiner, TESK'te yeni bir çalışma döneminin başlayacağını duyurdu.

YENİ DÖNEMDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Yapılan açıklamalara göre Mehmet Yiğiner, oda, birlik ve federasyonların daha güçlü bir yapıya kavuşturulması için çalışacaklarını aktardı. Yeni başkan, esnaf teşkilatlarının güçlerini tek çatı altında birleştirmeyi temel hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

ANTALYA ESNAFI İÇİN TEMSİL BEKLENTİSİ

Yiğiner'in asil yönetim listesinde Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Duruş, Sami Kayın ve İsmail Karabacay ile birlikte yer alan Adlıhan Dere'nin, yeni dönemde TESK

Başkanvekili olarak görev alması bekleniyor. Bu gelişme, Antalya esnafının Ankara'daki temsiliyet gücünün artması beklentisiyle bölge kamuoyunda yakından takip ediliyor.