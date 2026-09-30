ABD'nin önde gelen eğlence merkezlerinden Six Flags Magic Mountain, koltukları 360 derece dönebilen X2 adlı hız trenini kullanıma kapattığını duyurdu. DHA'nın aktardığına göre, bu karar 100'den fazla kişinin beyin hasarı yaşadığı yönündeki şikayetlerin ardından alındı.

Park yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eğlence aracının iddialar üzerine bir dizi güvenlik testinden geçirildiği belirtildi. Testlerin başarıyla sonuçlanmasına rağmen tesis yetkilileri, kapatma kararının atılacak en doğru adım olduğunu ifade etti. Park yetkilisi Brian Oerding, misafir güveninin sarsıldığı durumlarda konuyu ciddiyetle ele aldıklarını vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

BBC kaynaklı haberde, Dordick Law Corporation hukuk bürosunun yaklaşık 400 kişinin benzer yaralanma şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu açıkladığı bilgisi yer aldı. Açıklamada, bazı mağdurların beyin ameliyatı geçirdiği iddia edildi. Öte yandan, 2022 yılında X2 hız trenine bindikten sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Christopher Hawley'in ailesini temsil eden avukat Brent Wisner, kapatma kararını olumlu karşıladıklarını bildirdi. Aile, geçtiğimiz ağustos ayında park yönetimiyle ölüm davasında uzlaşmaya varmıştı.

X2 HIZ TRENİNİN GEÇMİŞİNDE NELER VAR?

Los Angeles Times'ın verilerine göre, tartışmalara konu olan araç ilk olarak 2002 yılında 'X' adıyla hizmete girdi. Açılışından kısa süre sonra tasarım hatalarının düzeltilmesi amacıyla durdurulan tren, 2007'de vagonlarının hafifletilmesi için tekrar bakıma alındı. 2008 yılında X2 ismiyle yeniden faaliyete geçen ve bugüne kadar 16 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan aracın kalıcı olarak kapatılması, eğlence parklarında yasal denetim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.