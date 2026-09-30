AJet, Ankara-Alanya kış uçuşlarına devam edecek
AJet, Ankara-Alanya kış uçuşlarına devam edecek
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Serbest piyasada gram altın 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18:00 itibarıyla 6.565,85 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,32 geriledi. Çeyrek altın 10.787,15 lira, Cumhuriyet altını 44.449,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.166,35 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,0235, euro 55,7173 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.564,86 6.565,85
Çeyrek altın 10.544,05 10.787,15
Yarım altın 21.022,21 21.574,31
Tam altın 42.176,21 43.016,66
Cumhuriyet altını 43.795,00 44.449,00
Ata altın 43.494,22 44.600,10
22 ayar bilezik (gram) 6.010,11 6.017,05
14 ayar altın (gram) 3.756,32 3.760,66
Has altın (gram) 6.532,03 6.533,02
Gümüş (gram) 95,12 95,20

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,0104 49,0235
Euro 55,7089 55,7173
Sterlin 65,1559 65,1692

Fiyatlar 30 Eylül 2026 saat 18:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi