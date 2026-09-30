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Fiyatlar 30 Eylül 2026 saat 18:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18:00 itibarıyla 6.565,85 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,32 geriledi. Çeyrek altın 10.787,15 lira, Cumhuriyet altını 44.449,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.166,35 dolardan işlem görüyor.

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