Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), sürdürülebilirlik ve çevre bilinci alanında yapılan UI GreenMetric 2026 değerlendirmesinde önemli bir ivme yakaladı. Açıklanan resmi verilere göre, 110 ülkeden 2 bin 16 üniversitenin yer aldığı listede ALKÜ, 6.212,5 puan toplayarak dünya sıralamasında 807'nci, Avrupa'da ise 193'üncü sıraya yerleşti. Kurum, bir önceki yıla kıyasla küresel ölçekte 200, Türkiye genelinde ise 19 basamak birden yükselerek 83'üncü sıraya ulaştı.

Üniversitenin kuruluş yılı olan 2015 baz alındığında, aynı dönemde kurulan yükseköğretim kurumları arasında dünya ikinciliği ve Türkiye birinciliği elde edildi. Kampüs büyüklüğü kategorisinde de küresel çapta 405'inci, ulusal çapta 32'nci sıra paylaşıldı.

PUAN ARTIŞI HANGİ KATEGORİLERDE GERÇEKLEŞTİ?

Kategori bazlı incelemelerde en yüksek sıçrama Eğitim ve Araştırma alanında tespit edildi. Bu kategorideki normalize edilmiş başarı oranı yüzde 55,0 seviyesinden yüzde 78,8'e çıkarak 23,8 puanlık bir artış kaydetti. Enerji ve İklim Değişikliği alanında 12,8, Atık yönetiminde 12,5, Su kullanımında 8,9 ve Yerleşke altyapısında 6,8 puanlık yükselişler raporlandı. 2026 yılında değerlendirmeye ilk kez dahil edilen Yönetişim ve Dijitalleşme kategorisinde ise yüzde 72,7'lik başarı oranına ulaşıldı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİ SIRALAMAYI NASIL ETKİLEDİ?

ALKÜ'nün elde ettiği bu derecelendirmede, son dönemde kampüs içinde hayata geçirilen somut çevre projeleri doğrudan etkili oldu. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı, elektrikli şarj istasyonları kurulumu ve eko-döngüsel yemekhane modeliyle üretilen kompost çalışmaları öne çıktı. Ayrıca kurumun ISO 50001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri belgelerine sahip olması ve Türkiye'de I-REC sertifikasını alan ilk üniversite unvanını taşıması, uluslararası jürinin değerlendirme kriterlerinde belirleyici bir rol oynadı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin iklim diplomasisine sağladığı bilimsel katkının önemini vurgulayarak, elde edilen performansın yeşil geleceğin gerektirdiği yapısal dönüşümle eş zamanlı yürütüldüğünü aktardı.

ALKÜ

Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise dünya ve Türkiye sıralamasındaki yükselişin kurumun doğru bir strateji izlediğinin kanıtı olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik hedeflerini uluslararası alanda daha da ileriye taşıma kararlılığında olduklarını bildirdi.