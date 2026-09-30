Belçika ve Türkiye milli takımları arasında 2 Ekim Cuma günü yapılacak müsabakanın hakem kadrosu belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

Karşılaşmada Saggi'nin yardımcılık görevlerini aynı ülkeden Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise yine Norveçli Marius Hansen Grotta saha kenarında görev yapacak.

VAR ODASINDA ALMAN HAKEM

Sahadaki Norveç ağırlıklı hakem yönetimine, video yardımcı hakem (VAR) odasında farklı bir federasyon eşlik edecek. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert'in VAR koltuğunda oturacağı karşılaşmada, AVAR (Asistan VAR) görevini Norveç'ten Marius Lien yürütecek.