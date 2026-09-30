Bülent Kandemir başkanlığındaki kurucu yönetim kurulu, cumartesi günü İlçe Seçim Kurulu (İSK) gözetiminde gerçekleştirilecek seçim öncesinde son toplantısını yaptı. İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantının ana gündemini seçim hazırlıkları ile yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulunun yapısı oluşturdu.

YÖNETİM KURULU 48 KİŞİYE ÇIKARILACAK

Toplantıda yeni dönemin yönetim yapılanması da ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Mevcut yapıda 20 asil ve 20 yedek olmak üzere 40 kişiden oluşması öngörülen yönetim kurulunun genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Buna göre seçim sonrasında yönetim kurulunun 24 asil ve 24 yedek olmak üzere toplam 48 kişiden oluşturulması planlandı.

Yönetim kadrosunun genişletilmesi, teşkilat içerisinde daha fazla ismin görev üstlenmesine olanak sağlayacak. Siyasi partilerin ilçe teşkilatlarında yönetim kurulları; saha çalışmaları, üye ilişkileri, mahalle yapılanması, seçim organizasyonları ve yerel gündemin takibi gibi çok sayıda alanda görev üstleniyor. Bu nedenle yönetimde görev dağılımının ve çalışma alanlarının belirlenmesi, seçim sonrasındaki teşkilatlanma sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

KANDEMİR'DEN MEVCUT YÖNETİME MESAJ

İlçe Başkanı Bülent Kandemir, toplantıda yeni dönemde oluşturulacak kadroya ilişkin de mesaj verdi. Kandemir, “Yola çıktığımız arkadaşları yarı yolda bırakmayız” sözleriyle mevcut yönetimde mazereti bulunmayan isimlerle çalışmaya devam etmeyi düşündüklerini ifade etti. Kandemir'in açıklaması, mevcut kadronun önemli bölümünün yeni yönetim listesinde de yer alacağına işaret ederken, listeye birkaç sürpriz ismin dahil edilmesi de gündemde.

SEÇİM İSK GÖZETİMİNDE YAPILACAK

Teşkilatta kurucu yönetim döneminin ardından seçimli döneme geçiş cumartesi günü yapılacak oylamayla gerçekleşecek. Seçimin İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılacak olması, siyasi partilerin kongre ve teşkilat seçimlerinde uygulanan resmi seçim sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Bu tür seçimlerde oy verme ve sayım işlemleri belirlenen usuller doğrultusunda yürütülürken, sonuçların kesinleşmesiyle birlikte seçilmiş yönetim görevine başlıyor.

400 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimde toplam 400 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Delegeler, teşkilatın yeni dönem yönetiminin belirlenmesinde söz sahibi olacak. Böylece kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarını kurucu yönetimle sürdüren ilçe örgütünde seçimli yönetim dönemine geçilmiş olacak.

ALANYA'DA TEŞKİLATLANMA SÜRECİ

Bülent Kandemir'in ilçe başkanlığındaki teşkilatlanma süreci, kurucu yönetimin oluşturulmasıyla başlamıştı. Ağustos ayında kamuoyuna yansıyan bilgilerde Kandemir başkanlığındaki kurucu yönetimin Genel Merkez onayının ardından göreve başladığı belirtilmişti. Kurucu yönetimin son toplantısını yapması ve seçim hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte süreç yeni bir aşamaya taşındı.

Seçimin ardından oluşturulacak 24 asil ve 24 yedek üyeli yönetimin görev dağılımının yapılması bekleniyor. Yeni yönetim açısından ilk dönemin temel başlıkları arasında teşkilat yapısının güçlendirilmesi, mahallelerle koordinasyonun artırılması, üye çalışmalarının sürdürülmesi ve Alanya'nın yerel gündemine ilişkin siyasi çalışmaların planlanması yer alacak.