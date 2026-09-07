Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı İstanbulspor-Iğdır FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftalarında istediği sonuçları almakta zorlanan İstanbulspor, sahasında kazanarak çıkış yakalamayı hedeflerken, son maçından galibiyetle ayrılan Iğdır FK ise İstanbul deplasmanında üç puanın peşinde olacak.

MAÇ SAAT 17.00’DE BAŞLAYACAK

İstanbulspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadele 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İSTANBULSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında oynanacak İstanbulspor-Iğdır FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.

MAÇIN HAKEMİ YİĞİT ARSLAN

İki takım açısından da önemli olan mücadelede düdük Yiğit Arslan’da olacak. Arslan, İstanbulspor ile Iğdır FK arasındaki 90 dakikayı yönetecek.

İSTANBULSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Ligin ilk haftalarında istediği sonuçları almakta zorlanan İstanbulspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Sarı-siyahlı ekip, taraftarının desteğini de arkasına alarak Iğdır FK karşısında üç puana ulaşmayı ve ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

IĞDIR FK İSTANBUL’A MORALLİ GELDİ

Alagöz Holding Iğdır FK ise İstanbulspor karşılaşmasına son haftada aldığı farklı galibiyetin moraliyle çıkacak. Iğdır temsilcisi, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Manisa FK’yı 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Konuk ekip, İstanbulspor deplasmanından da üç puanla ayrılarak yakaladığı olumlu havayı sürdürmek istiyor. Esenyurt’ta oynanacak mücadelede iki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak olacak.