Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon gezgin Naoki Yabiki, Gaziantep’te camide gördüğü misafirperverlikten etkilenince Müslüman olmaya karar verdi. İhtida töreninin ardından “Muhammed Abdullah” ismini aldı.

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon vatandaşı Naoki Yabiki, Türkiye yolculuğu sırasında Gaziantep’te yaşadığı beklenmedik bir olayla hayatında yeni bir sayfa açtı. Gaziantep’te bisikleti arızalanan gezgin, yardım istemek için Şehitkamil ilçesindeki Hacı Yasin Kaplan Camiine gitti.

Cami cemaatinin ve mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi, destek ve misafirperverlikten etkilenen Yabiki, bu süreçte İslam dini hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladı. Bir süre camide kalan Japon gezgin, yaşadığı deneyimin ardından Müslüman olmaya karar verdi.

CAMİDE GÖRDÜĞÜ MİSAFİRPERVERLİK KARARINI ETKİLEDİ

Gaziantep’te kaldığı süre boyunca cami cemaatinin kendisine gösterdiği yardımseverliğin kararında etkili olduğunu anlatan Yabiki, insanların samimi yaklaşımından etkilendiğini söyledi.

Gezgin, Türkiye’ye Gürcistan üzerinden bisikletle girdiğini belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Yanımda sadece çadırım vardı ve geceleri çok üşüyordum. Şehirde bir gece kalabileceğim yer ararken beni camiye yönlendirdiler. Hocamızla tanıştım ve bana çok yardımcı oldular. Gaziantep halkının gösterdiği misafirperverliği unutmayacağım.”

İHTİDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İslam dini hakkında araştırma yaptıktan sonra Müslüman olma kararını cami imam hatibi Mustafa Kılıç ile paylaşan Yabiki için Gaziantep İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Törende Kur’an-ı Kerim okunurken duygusal anlar yaşandı. Yabiki, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ve diğer din görevlilerinin şahitliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

“MUHAMMED ABDULLAH” İSMİNİ ALDI

İhtida merasiminin ardından Japon gezgin “Muhammed Abdullah” ismini aldı. Tören sonunda kendisine Kur’an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yeni Müslüman olan Muhammed Abdullah, camide kaldığı süre boyunca insanlardan gördüğü nezaketin kendisini derinden etkilediğini belirterek, İslam’ı öğrenmeye ve araştırmaya devam edeceğini söyledi.

Camide kendisini ilk karşılayan isimlerden olan imam hatip Mustafa Kılıç ise, Yabiki’nin yorgun ve bitkin halde camiye geldiğini ifade ederek, “Bisikletinde arıza vardı. Kendisine camide kalabileceğini söyledik. Bir süre bizimle kaldı ve bu süreçte İslam hakkında araştırma yaptı. Gördüğü ilgi ve yakınlık kendisini çok etkiledi” dedi.

Bir bisiklet arızasıyla başlayan yolculuk… Gaziantep’te bambaşka bir hikâyeye dönüştü.