Standart dışı APP plaka kullanan sürücüler için denetimler devam ediyor ancak cezai işlem için yeni bir tarih verildi. İçişleri Bakanlığı sürücülere süre tanındığını açıkladı.

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren APP plaka denetimleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla standart dışı plakalarla ilgili denetimlerin bir süre daha yalnızca bilgilendirme ve rehberlik amacıyla yapılacağı bildirildi.

Buna göre APP plaka kullanan sürücülere 1 Nisan 2026 tarihine kadar ceza uygulanmayacak. Bu süre boyunca kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak kontrollerde sürücülere bilgilendirme yapılacak ve plakalarını değiştirmeleri istenecek.

APP PLAKA CEZASI İÇİN 1 NİSAN TARİHİ

Standart dışı plaka kullanan araçlara yönelik cezaların normalde oldukça yüksek olduğu biliniyor. Mevcut düzenlemeye göre APP plaka kullanan sürücülere ilk yakalanmada yaklaşık 140 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor.

Aynı ihlalin tekrar edilmesi halinde ceza miktarı 280 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca bazı durumlarda araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Bu nedenle Türkiye genelinde çok sayıda sürücünün plakalarını değiştirmek için plaka basım noktalarında yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor.

PLAKA DEĞİŞTİRMEK İÇİN İZLENECEK YOL

Yetkililer, standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakoluna başvurarak plaka kayıp ihbarı vermesi gerektiğini belirtiyor.

Daha sonra sürücüler noterden alınacak plaka basım talep belgesi ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı plaka basım odalarına başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyor.

Yetkililer sürücülerin cezayla karşılaşmamak için 1 Nisan tarihine kadar plakalarını standart hale getirmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, “Amerikan Pres Plaka” olarak bilinen ve araç plakalarının yazı karakterleri ile görsel özelliklerinin değiştirilmesiyle oluşturulan bir plaka türü olarak tanımlanıyor.

Genellikle kalın yazı karakterleri, farklı reflektif özellikler ve standart dışı mühür detayları bulunan bu plakalar estetik amaçla tercih edilse de Türkiye’de resmi plaka standartlarına uygun kabul edilmiyor.

Bu nedenle trafik denetimlerinde APP plaka kullanan araçlara idari işlem uygulanabiliyor.