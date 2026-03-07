Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2026’nın ilk iki ayında 61 bin 713 yolcuya hizmet verdi. Kış sezonuna rağmen ortaya çıkan tablo, Alanya turizmi için dikkat çeken bir hareketlilik gösterdi.

Alanya’nın dünyaya açılan kapısı olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP), 2026 yılının ilk aylarında dikkat çeken bir yolcu trafiğine ulaştı. Açıklanan resmi verilere göre havalimanında Ocak ve Şubat aylarını kapsayan iki aylık dönemde toplam 61 bin 713 yolcu ağırlandı.

Kış sezonunun turizm açısından genellikle daha sakin geçtiği biliniyor. Buna rağmen ortaya çıkan bu tablo, Alanya ve çevresinde turizm hareketliliğinin yılın ilk aylarında da sürdüğünü gösterdi.

TÜRKİYE GENELİNDE 32,9 MİLYON YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarına ilişkin yolcu verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2026 yılının ilk iki ayında ülke genelindeki havalimanlarında toplam 32,9 milyon yolcu seyahat etti.

Açıklanan verilere göre hava yolu ulaşımına olan ilgi artmaya devam ediyor. Bakanlık verilerine göre toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artış gösterdi.

ALANYA TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ GÖSTERGE

Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın kış döneminde bile on binlerce yolcuya hizmet vermesi, bölgedeki turizm beklentileri açısından da önemli bir veri olarak görülüyor.

Alanya’da turizm sezonu genellikle mart ayının sonlarına doğru hız kazanıyor. Otellerde hazırlıklar sürerken, havalimanındaki bu trafik turizm sektöründe yaz sezonu öncesi hareketliliğin sinyali olarak değerlendiriliyor.

Aslında bölgedeki esnafın söylediği şey de çok farklı değil. Şubat ayında bile şehirde yabancı turist görmek artık pek şaşırtmıyor.

Bir turizm çalışanının söylediği kısa bir cümle durumu özetliyor: “Kış eskisi gibi değil artık… insanlar geliyor.”

Gazipaşa-Alanya Havalimanı özellikle Alanya, Gazipaşa ve çevre ilçeler için ulaşım açısından kritik bir rol oynuyor. Bölgeye gelen turistlerin önemli bir bölümü doğrudan bu havalimanını kullanıyor.

Veriler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşıldı.