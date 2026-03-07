Orta Doğu’da yükselen gerilim sonrası Ankara’nın KKTC’ye savaş uçağı konuşlandırabileceği açıklaması Atina’da dikkatle takip ediliyor. MSB kaynakları F-16 seçeneğinin değerlendirildiğini doğruladı.

ABD-İran-İsrail hattında artan gerilim Orta Doğu’da dengeleri yeniden hareketlendirirken, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için hazırladığı güvenlik planları Yunanistan’da da yakından izleniyor. Ankara’nın olası bir senaryoda adaya F-16 savaş uçakları konuşlandırabileceği yönündeki açıklamalar bölgede yeni bir tartışma başlattı.

ANKARA’DAN KKTC İÇİN YENİ GÜVENLİK HESABI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik nedeniyle KKTC’nin güvenliği için kademeli planlamalar yapıldığını açıkladı. Bu planlar arasında savaş uçaklarının adaya konuşlandırılması da bulunuyor.

Bakanlık kaynaklarının değerlendirmesinde, “Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir” ifadeleri yer aldı.

ATİNA’DA DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Ankara’dan gelen bu mesajın ardından Yunan basınında da konu geniş yer buldu. Atina’daki bazı yorumlarda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de askeri varlığını güçlendirme adımlarının Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından yakından izlendiği belirtiliyor.

Yunan medyasına yansıyan değerlendirmelerde, KKTC’ye savaş uçağı konuşlandırılmasının bölgede yeni bir askeri denge oluşturabileceği ifade ediliyor.

Doğu Akdeniz’de enerji aramaları, hava sahası tartışmaları ve askeri hareketlilik son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime yol açıyor. Bu nedenle Ankara’dan gelen her askeri plan açıklaması Atina’da dikkatle analiz ediliyor.

DOĞU AKDENİZ’DE GERİLİM TARTIŞMASI

Bölgedeki güvenlik uzmanlarına göre Türkiye’nin böyle bir adım atması halinde amaç, KKTC hava sahasının korunması ve Doğu Akdeniz’de caydırıcılığın artırılması olabilir.

Ancak bu tür planların hayata geçirilip geçirilmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ankara’nın açıklamalarında, F-16 konuşlandırmasının değerlendirme aşamasındaki seçeneklerden biri olduğu vurgulanıyor.

Bölgedeki askeri ve diplomatik gelişmeler ise önümüzdeki günlerde hem Ankara hem de Atina’da yakından izlenmeye devam edecek.