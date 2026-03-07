Orta Doğu’da ABD, İran ve İsrail arasında yükselen gerilim yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Açık kaynak uçuş verilerine göre ABD Donanması’na ait E-6B Mercury tipi nükleer komuta uçağının Basra Körfezi üzerinde görev yaptığı öne sürüldü.

“Kıyamet uçağı” olarak da bilinen platformun bölgede görülmesi sosyal medyada “3. Dünya Savaşı başladı mı?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Ancak askeri kaynaklar, bu uçağın saldırı değil iletişim amaçlı kullanıldığını vurguluyor.

KÖRFEZ’E İKİ UÇAK AYNI ANDA HAVALANDI

Açık kaynak istihbaratına (OSINT) göre 4 Mart’ta iki E-6B Mercury uçağı eş zamanlı olarak ABD’deki farklı üslerden havalandı.

Uçaklardan biri Oklahoma’daki Tinker Hava Kuvvetleri Üssünden kalkarak Basra Körfezi yönüne ilerledi. Diğer uçak ise Patuxent River üssünden havalanarak Körfez’in doğu kıyısına doğru uçuş yaptı.

Aynı dönemde REACH çağrı kodlu 12 lojistik uçuşunun Atlantik üzerinden doğuya geçtiği ve KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçaklarının da bölgeye hareket için hazırlandığı gözlendi.

NÜKLEER KOMUTA ZİNCİRİNİN KRİTİK PARÇASI

E-6B Mercury, ABD’nin nükleer komuta ve kontrol sisteminin önemli unsurlarından biri olarak biliniyor.

Uçağın temel görevi, ABD Başkanı veya Ulusal Komuta Otoritesi tarafından gönderilen çok düşük frekanslı (VLF) mesajları denizaltılardaki nükleer balistik füze sistemlerine iletmek.

Bu sayede yer merkezleri yok edilse bile denizaltılar, kıtalararası balistik füzeler ve stratejik bombardıman uçakları doğrulanmış emirleri almaya devam edebiliyor.

SALDIRI UÇAĞI DEĞİL, YEDEK KOMUTA MERKEZİ

Uzmanlara göre E-6B Mercury herhangi bir silah taşımıyor. Platform, yalnızca nükleer komuta zincirinin kesilmemesi için tasarlanmış bir iletişim ve koordinasyon sistemi olarak görev yapıyor.

Bu nedenle uçağın Basra Körfezi’nde görülmesi doğrudan bir saldırı hazırlığı anlamına gelmiyor. Ancak bölgede askeri hareketliliğin artması, gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.

Özellikle İran’ın balistik füze kapasitesi ve bölgedeki ABD üslerine yönelik tehditlerin gündeme gelmesi, Washington’un yedek komuta mekanizmalarını devreye alabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Şimdilik E-6B Mercury’nin görevi, olası bir kriz durumunda ABD’nin nükleer komuta sisteminin çalışmaya devam etmesini sağlamak.

Yani sahada görülen şey bir saldırı hazırlığından çok, “en kötü senaryoya karşı iletişim güvenliği”.

Yine de… bölgede uçak trafiğinin artması, tanker uçuşları ve bombardıman uçaklarının hareketliliği önümüzdeki günlerde yakından izlenecek gibi görünüyor.