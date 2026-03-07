Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan ziyaretinde sahneye çıkarak bateri çaldı. Özel hayatındaki ayrılığın ardından gelen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

30 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son günlerde yalnızca siyasi gelişmelerle değil özel hayatıyla da konuşuluyor. Paşinyan ile yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu gazeteci Anna Hakobyan’ın yollarını ayırdığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımıştı.

Hakobyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Paşinyan da açıklamasında bu karara saygı duyduğunu belirtti.

GÜRCİSTAN ZİYARETİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Ayrılık haberlerinin ardından Paşinyan bu kez Gürcistan ziyaretinde ortaya çıkan görüntülerle gündeme geldi. Çalışma ziyareti kapsamında düzenlenen bir akşam programında sahneye çıkan Paşinyan, müzisyenlerin yanına giderek baterinin başına geçti.

Kısa süre bateri çalan Paşinyan’ın görüntüleri etkinliğe katılanlar tarafından kaydedildi. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR GELDİ

Paşinyan’ın bateri performansı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise bölgedeki gerginlik ve savaş tartışmaları sürerken böyle bir görüntünün tepki çekebileceğini dile getirdi.

Yetkililer ise söz konusu performansın resmi görüşmeler öncesinde düzenlenen gayriresmi bir akşam programında gerçekleştiğini belirtti.

SON DÖNEMDE MÜZİĞE İLGİSİ ARTMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın son aylarda müzikle daha fazla ilgilendiği biliniyor. Başbakanın zaman zaman sosyal medya hesabından bateri çaldığı görüntüler paylaşması da dikkat çekmişti.

Özel hayatındaki ayrılığın ardından ortaya çıkan bu yeni görüntüler ise sosyal medyada “Paşinyan kendini müziğe verdi” yorumlarının yapılmasına yol açtı.