İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammet Hasan Habibullahzade, İsrail ve ABD’nin saldırılarının yalnızca İran’ı hedef almadığını savundu. Büyükelçi, İran zayıflarsa bölgede Türkiye dahil başka ülkelerin de hedef olabileceğini öne sürdü.

Orta Doğu’da artan gerilim sürerken İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammet Hasan Habibullahzade dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Millet Haber Ajansı’na konuşan Habibullahzade, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının sadece İran ile sınırlı olmadığını savundu. Büyükelçi, bölgede daha geniş bir plan yürütüldüğünü iddia etti.

“SALDIRILAR SADECE İRAN’I HEDEF ALMIYOR”

Habibullahzade, bölgede yaşanan askeri gerilimin yalnızca İran ile ilgili olmadığını belirterek Orta Doğu’nun tamamını etkileyebilecek bir süreç yaşandığını söyledi.

İranlı diplomat, İsrail’in bölgede etnik ve mezhepsel ayrılıkları derinleştirerek daha büyük bir çatışma ortamı oluşturmak istediğini ileri sürdü.

“İSRAİL’İN SONRAKİ HEDEFİ TÜRKİYE OLABİLİR”

Habibullahzade, İran’ın zayıflaması halinde bölgede başka ülkelerin de hedef haline gelebileceğini savundu.

Büyükelçi, bu ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alabileceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“İran zayıflar ya da yenilirse İsrail ve ABD bölgedeki başka ülkeleri de hedef alacaktır. Türkiye de bu hedeflerden biri olabilir.”

“SAVAŞI BEKLİYORDUK”

İran’ın uzun süredir bölgede askeri gerilim ihtimaline hazırlandığını belirten Habibullahzade, geçmişte yapılan diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

İranlı diplomat, Tahran yönetiminin müzakere sürecini desteklediğini ancak İsrail’in bu süreci sabote ettiğini ileri sürdü.

TRUMP’A TEPKİ

Habibullahzade, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran bize saldıracaktı” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

İran’ın müzakere masasında olduğunu belirten büyükelçi, savaşın ABD ve İsrail tarafından başlatıldığını iddia etti.

TÜRKİYE’YE FÜZE İDDİALARINI REDDETTİ

Son günlerde gündeme gelen “Türkiye’ye İran’dan füze atıldı” iddialarına da değinen Habibullahzade, bu haberlerin doğru olmadığını söyledi.

İran’ın Türkiye’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini belirten büyükelçi şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye topraklarına füze fırlatmadık. Türkiye bizim dost ve komşu ülkemizdir. Egemenliğine saygı duyuyoruz.”

Habibullahzade ayrıca söz konusu iddiaların İsrail tarafından iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla ortaya atıldığını savundu.