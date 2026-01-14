Manavgat–Antalya D-400 kara yolunda kırmızı ışık ihlali sonucu hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

KAZA D-400 KARA YOLUNDA YAŞANDI

Trafik kazası, Manavgat-Antalya D-400 kara yolu Taşağıl Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya yönünden gelen ve Antalya–Konya yeni yoluna dönmek isteyen Ahmet A. idaresindeki 07 YT 069 plakalı hafif ticari araç, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı.

MİNİBÜSE YANDAN ÇARPTI

Bu sırada Kadir E.’nin kullandığı 42 AGE 887 plakalı minibüse yandan çarpan hafif ticari araç, kazaya neden oldu. Çarpmanın şiddetiyle minibüs savrularak kavşaktaki refüje devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın anbean kaydedildiği görülürken, olayda hafif ticari araç sürücüsü Ahmet A. ile minibüste yolcu olarak bulunan Yusuf E., Mikail E., İbrahim E. ve Hakan E. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.