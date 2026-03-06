Nahçıvan’a yönelik İHA saldırıları sonrası Azerbaycan-İran sınırında askeri hareketlilik iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yaratırken Azerbaycan’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bazı görüntüler, Azerbaycan’ın İran sınırına askeri yığınak yaptığı iddiasını gündeme taşıdı. Nahçıvan’a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı biliniyor. Ancak paylaşılan görüntüler kısa sürede farklı yorumlara yol açtı.

Görüntülerde ağır silahların ve askeri araçların sınır hattına doğru ilerlediği öne sürülürken, bazı basın organları bu görüntüleri “Azerbaycan İran sınırına askeri yığınak yapıyor” başlığıyla servis etti. Bu durum özellikle Orta Doğu’daki gerilimin arttığı bir dönemde kamuoyunda yeni bir çatışma ihtimali tartışmalarını da beraberinde getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların büyümesi üzerine Azerbaycan’daki Medya Geliştirme Ajansı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin yeni bir gelişmeyi yansıtmadığını ve yanlış bir şekilde servis edildiğini belirtti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait olduğu öne sürülen askeri hareketliliğin İran sınırında yeni bir konuşlanma anlamına gelmediği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER OCAK AYINDA ÇEKİLMİŞ

Ajans tarafından yapılan bilgilendirmede, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2026 yılının Ocak ayında kaydedildiği ve güncel bir gelişme gibi sunulduğu belirtildi. Bu nedenle görüntülerin yeniymiş gibi paylaşılmasının kamuoyunu yanıltabileceği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle askeri hareketlilik içeren görüntülerin bağlamından koparılarak paylaşılmasının yanlış algı oluşturabileceğini ifade etti.

“PANİK YARATMAYI AMAÇLAYAN PAYLAŞIMLAR”

Azerbaycanlı yetkililer, bölgedeki askeri gerilimin arttığı bir dönemde bu tür içeriklerin toplumda panik ve kafa karışıklığı yaratmayı amaçlayan provokatif paylaşımlar olabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait personel, silah veya askeri ekipman hareketlerine ilişkin bilgilerin izinsiz paylaşılmasının cezai sorumluluk doğurabileceği hatırlatıldı.

RESMİ KAYNAKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamanın sonunda medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulunularak, askeri konularla ilgili paylaşımlarda yalnızca resmi kaynaklara dayalı bilgilere yer verilmesi gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, manipülatif içeriklerin yayılmasının hem yanlış bilgi akışına hem de bölgesel gerilimlerin daha da büyümesine yol açabileceği uyarısında bulundu.