MANIFEST grubunun kurucusu ve menajeri olarak tanınan Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun gündemine geldi. Reklam, dijital medya, iletişim ve eğlence sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Akış'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı.

Akış'ın özellikle son yıllarda müzik sektöründeki çalışmaları ve Manifest grubunun kuruluş sürecinde üstlendiği rol dikkat çekiyor.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, reklamcılık, iletişim, dijital medya, içerik üretimi ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren girişimci ve ajans yöneticisi olarak biliniyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2002-2006 yılları arasında eğitim gören Akış, profesyonel kariyerine genç yaşlarda televizyon prodüksiyonu alanında başladı.

2005-2006 döneminde Rock'n Coke Festivali'nde görev alan Akış, ilerleyen yıllarda reklamcılık ve iletişim sektörüne yönelerek farklı şirketlerde çalıştı.

REKLAM VE MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞTI

Kariyerinin ilk dönemlerinde televizyon prodüksiyonlarında görev alan Tolga Akış, daha sonra reklam ve yapım sektöründe deneyim kazandı. Rafineri ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çeşitli görevler üstlenen Akış, ilerleyen süreçte kendi girişimlerini hayata geçirdi.

Akış, 2012 yılında Jeton İletişim'in kurucuları arasında yer aldı. 2017 yılında ise dijital medya ve yeni medya alanında faaliyet gösteren Hypers New Media'yı kurdu.

MANIFEST GRUBUNUN KURULUŞUNDA ROL ALDI

Tolga Akış'ın son yıllarda kamuoyunda daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çalışmalarının başında Manifest geliyor.

Akış, Manifest'in kuruluş sürecindeki rolünün yanı sıra grubun menajerlik çalışmalarını da üstlendi. Hypers çatısı altında müzik, içerik üretimi, yeni medya ve sanatçı yönetimi alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirdi.

TOLGA AKIŞ KAÇ YAŞINDA?

Tolga Akış'ın doğum tarihi ve yaşı konusunda kamuoyuna açık kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Akış'ın yaşıyla ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değil.

Bilinen eğitim geçmişine göre Akış, 2002-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim gördü.

TOLGA AKIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Akış, 27 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltı işlemi soruşturma kapsamında gerçekleştirilirken, Akış hakkındaki suçlamalara ilişkin yargı süreci devam ediyor.