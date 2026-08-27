Muhabir: Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA
Alanya’da Kızılkule’den müzik tınıları yükselecek
Alanya Belediyesi’nin “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” serisi kapsamında Kate Vovk ve Natalie Kuzmina Duo, 29 Ağustos’ta Kızılkule’de ücretsiz konser verecek.
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