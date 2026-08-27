ADD Alanya’da 10 yıllık döneme veda: “Mücadelemiz devam ediyor”
ADD Alanya’da 10 yıllık döneme veda: “Mücadelemiz devam ediyor”
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Muhabir: Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA