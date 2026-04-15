​ALANYASPOR TESİSLERİ BÖLGESİNDE YOĞUN MESAİ

​Alanyaspor tesisleri için tahsis edilen alan içerisinde yükselen proje, bölgenin atık yönetiminde kritik bir rol üstlenecek. Belediye ekipleri, tesisin sadece bir toplama noktası değil, aynı zamanda çevre dostu bir yapı olması için altyapı çalışmalarına öncelik veriyor. Bu kapsamda, tesisin çevresel etkilerini minimize edecek modern mühendislik çözümleri titizlikle uygulanıyor.

​ATIKSU VE ELEKTRİK ALTYAPISI TAMAMLANIYOR

​Projenin en önemli ayaklarından biri olan atıksu yönetimi için kollar sıvandı. Tesis içerisinde oluşabilecek atık suların bertarafı amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesisi ’ne bağlanacak olan hat döşeme çalışmaları hız kazandı. Eş zamanlı olarak tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik altyapısı da ekiplerce entegre ediliyor.

​BÖLGE ÇÖPLERİ MODERN SİSTEMLE AYRIŞTIRMAYA GİDECEK

​Tesis tamamlanıp hizmete açıldığında, Mahmutlar ve çevresinden toplanan evsel atıklar bu merkezde modern yöntemlerle toplanacak. Küçük araçlarla getirilen çöpler, burada daha büyük taşıma kapasiteli araçlara aktarılarak doğrudan çöp ayrıştırma merkezine sevk edilecek. Bu sistem sayesinde hem lojistik maliyetlerden tasarruf sağlanacak hem de şehir içi trafik yükü hafifletilecek. Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak tesisin tam kapasiteyle operasyona başlaması hedefleniyor.