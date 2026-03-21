Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, ülkesinin yaşadığı ağır insani tabloya dikkat çekerek Türkiye’ye teşekkür mesajı verdi.

KRİZİN BOYUTU 1 MİLYONA DAYANDI

Nasreddin, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona ulaştığını belirtti. Lübnan’daki bu büyük yer değiştirme dalgasının sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırdığı bir dönemde, Türkiye’nin sağladığı desteğin önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR MESAJI

Lübnan Sağlık Bakanı, Türkiye’nin Lübnan’a yönelik desteği için teşekkür ederek, bu katkının mevcut koşullarda değer taşıdığını ifade etti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Bölgede artan gerilim ve yerinden edilme krizi, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da yakından takip ediliyor. Yaşanan gelişmelerin, insani yardım ve bölgesel istikrar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı değerlendiriliyor.