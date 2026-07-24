Alanya' uluslararası bir moda organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gürcistan'ın önde gelen tasarımcılarının hazırladığı birbirinden özel koleksiyonlar, düzenlenen defileyle moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Moda dünyasının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, Gürcistanlı 15 tasarımcının hazırladığı farklı konseptlerdeki kreasyonlar sergilendi. Prime Model Management bünyesinde yer alan 25 kadın ve erkek model, modern ve özgün tasarımları profesyonel koreografiler eşliğinde podyuma taşıdı. Defileyi izleyen davetliler, tasarımcıların hazırladığı koleksiyonları uzun süre alkışladı.

Alanya uluslararası moda buluşmasına ev sahipliği yaptı

Etkinliğin organizatörlerinden İlona Dolidze, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, uzun yıllardır moda organizasyonlarını Alanya'da düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Dolidze, gelecek yıl Gürcistan'da düzenlemeyi planladıkları moda etkinliğine Türk tasarımcıları, sanatçıları ve moda sektörünün temsilcilerini davet etmek istediklerini dile getirdi.

Dolidze, bu tür organizasyonların yalnızca moda dünyasına değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel etkileşime de önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Bu organizasyonların Türkiye ile Gürcistan arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirdiğine inanıyoruz." dedi.

"Alanya bizim için çok özel"

Prime Model Management Müdürü Marcus Metreveli ise Antalya ve özellikle Alanya'nın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Yıllardır Alanya'da çeşitli moda organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirten Metreveli, gelecekte de iki ülke arasında kültür ve sanat alanındaki iş birliklerini artırmaya yönelik projeleri sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gece kutlamayla sona erdi

Defilenin ardından tasarımcılar, modeller ve davetliler müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar gece boyunca hem koleksiyonların başarısını kutladı hem de farklı kültürlerden moda profesyonelleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Uluslararası katılımın sağlandığı organizasyon, Alanya'nın moda ve turizm alanındaki tanıtımına katkı sunarken, kentin uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi.