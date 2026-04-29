Ereğli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma, sabah saatlerinde düzenlenen geniş çaplı operasyonla yeni bir aşamaya taşındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uzun süredir devam eden fiziki ve teknik takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere eş zamanlı baskın yaptı.

ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında ilçe genelinde belirlenen çok sayıda adrese sabah erken saatlerde girildi. Yapılan baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, ilk sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, uyuşturucu ticaretine yönelik önemli miktarda maddeye el konuldu. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Elde edilen bulguların soruşturmanın seyrini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

EN GENİŞ KAPSAMLI OPERASYONLARDAN BİRİ

Emniyet yetkilileri, söz konusu operasyonun Ereğli’de son dönemde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı narkotik operasyonlarından biri olduğunu ifade etti. Yetkililer ayrıca, elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü ve gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonların, bölgedeki güvenlik ve kamu düzeni açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.