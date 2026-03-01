İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından bölgede patlak veren kriz, yeni ve şiddetli bir boyut kazandı. Tahran yönetiminin "tarihinin en ağır taarruzu" tehdidini savurarak ABD ve İsrail hedeflerine yönelmesi, karşı cepheden çok sert bir misilleme getirdi. Ortadoğu'da hızla yükselen bu sıcak savaş riski, küresel güvenlik ve turizm dinamikleri açısından Alanya kamuoyu tarafından da anbean ve yakından izleniyor.

TAHRAN'DA PEŞ PEŞE ŞOK PATLAMALAR

İran'ın hamlelerine anında karşılık veren ABD ve İsrail, doğrudan İran'ın başkentini hedef tahtasına koydu. Tahran'ın özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde şiddetli ve art arda patlamalar yaşanırken, kentin pek çok noktasından gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. Tüm şehri sarsan bu ağır bombardıman seslerine rağmen İranlı resmi makamlardan henüz durumun bilançosuna dair net bir açıklama gelmedi.

İLK KEZ MERKEZ HEDEF ALINDI

Operasyonun boyutu, İsrail ordusunun yaptığı açıklamayla gözler önüne serildi. Yapılan duyuruda, saldırı dalgasının başladığı dünden bu yana ilk defa doğrudan Tahran'ın merkezindeki stratejik hedeflerin vurulduğu teyit edildi.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE BOMBARDIMAN İDDİASI

Başkenti ateş altına alınan İran ise misilleme olarak savaş uçaklarını havalandırdığını duyurdu. İran ordusu tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotların Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde yer alan ABD üslerini birkaç aşamalı başarılı bir operasyonla bombaladığı öne sürüldü. Ancak, bölgesel savaşı daha da derinleştiren bu iddialı hava saldırısı açıklaması, ne ABD ordusu ne de Irak makamları tarafından henüz doğrulanmadı. Düğümün nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.