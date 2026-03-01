ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya’nın köklü tarihinin önemli sembollerinden olan Alanya Tersanesi, Kızılkule ve Tophane Mahallesi’nde kapsamlı incelemelerde bulundu. Selçuklu medeniyetinin izlerini günümüze taşıyan ve Alanya’yı bir Selçuklu başkenti olarak taçlandıran bu tarihi bölgelerde gerçekleştirilen ziyarette; kültürel mirasın korunması, mevcut tarihi dokunun gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması ve alanda hayata geçirilebilecek yeni projeler ele alındı. Her bir yapının asırlık bir geçmişe tanıklık ettiğine dikkat çekilen incelemede, bölgenin tarihi kimliğini daha görünür kılacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Şakir Öner Öztürk’e ziyaret sırasında Müze Müdürü Seher Türkmen ile Tophane Mahalle Muhtarı İbrahim Yücel eşlik etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Alanya’nın kadim tarihini koruyarak güçlendirecek adımların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. (Şerife ÇOBAN)
Kaymakam Öztürk’ten Alanya’nın tarihi kalbinde inceleme
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Selçuklu mirasının simgeleri Tersane, Kızılkule ve Tophane Mahallesi’nde incelemelerde bulunarak tarihi dokunun korunması ve yeni projelere ilişkin değerlendirmeler yaptı
