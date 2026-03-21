Sahte belge ticaretinde yeni bir hat daha deşifre edildi. Popüler mesajlaşma uygulamaları üzerinden kapalı gruplar kurarak örgütlenen bir şebekenin, pasaport ve kimlikleri kripto para karşılığında pazarladığı belirlendi.

Şebeke üyelerinin, 500 ila 900 dolar arasında değişen ücretlerle sattıkları pasaportların sınır kapılarındaki elektronik okuyuculardan “sorunsuz geçtiğini” iddia ettiği aktarıldı. Son dönemde mesajlaşma uygulamalarında açılan gizli hesaplar ve gruplar üzerinden yürütülen benzer faaliyetlere bir yenisinin eklendiği kaydedildi.

İLETİŞİM ŞİFRELİ, İDDİA GENİŞ

T24’ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre, kendilerine ulaşan “müşterilerle” şifreli biçimde yazışan şebeke, dünyanın hemen her ülkesine ait pasaport ve kimliği kopyalayabildiklerini öne sürüyor.

FAALİYET PASAPORTLA SINIRLI DEĞİL

Ağın sunduğu yasa dışı “hizmetler” yalnızca pasaportla sınırlı kalmıyor. Potansiyel alıcılara sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri de teklif ediliyor. Özellikle ehliyet satışında “sınavsız ehliyet” vaadiyle usulsüzlük yapıldığı ifade ediliyor.

GÜVEN VERMEK İÇİN ADRES OYUNU

Organizasyonun inandırıcılığını artırmak amacıyla kullandığı yöntemler de dikkat çekti. Şebekenin iletişim adresi olarak gösterdiği yerin, aktif şekilde faaliyet yürüten bir sürücü kursu olduğu tespit edildi.

FİYAT LİSTESİNDE “VİZESİZ” PASAPORTLAR ÖNDE

Potansiyel alıcılara gönderilen uzun fiyat listesinde, vizesiz seyahat imkânı geniş olan gelişmiş ülkelere ait pasaportların daha yüksek bedellerle sunulduğu görüldü. İletişime geçilen bir hesap üzerinden paylaşılan listede ABD, Kanada, İngiltere, İsviçre ve Japonya pasaportları 800 ila 900 dolar aralığında fiyatlandırıldı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pasaportlarının da benzer tavan fiyatlarla satışa çıkarıldığı belirtildi. Türkiye’ye ait normal (bordo), hususi (yeşil) ve diplomatik pasaportların ise 600 ila 700 dolar karşılığında üretildiği iddia edildi.

PARA TRAFİĞİ SADECE KRİPTOYLA

Şebekenin iz bırakmamak için geleneksel bankacılık yöntemlerine yönelmediği, satış şartlarında ödemelerin yalnızca farklı kripto para birimleri üzerinden kabul edildiğinin özellikle vurgulandığı aktarıldı.