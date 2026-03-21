Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcı tedirgin. İslam Memiş ise bu geri çekilmeyi fırsat olarak görüyor ve özellikle Mayıs-Haziran dönemi için dikkat çeken uyarılar yapıyor.

Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert dalgalanma, yatırımcıların kafasını karıştırdı. Ancak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu düşüşün kalıcı olmadığını belirterek farklı bir noktaya dikkat çekti. Memiş’e göre, şu an görülen seviyeler “kaçırılmaması gereken alım fırsatı” olabilir.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ NEDEN YAŞANDI?

Memiş, ons altındaki geri çekilmeyi petrol fiyatlarındaki sert yükselişe bağladı. Petrolün 111 dolar seviyesine kadar çıkmasıyla birlikte altın ve gümüşte satış baskısı oluştu. Ons altın 4700 dolar seviyesine kadar gerilerken, bu düşüş yatırımcı tarafında panik yarattı.

Ancak bu durumun geçici olduğunu savunan Memiş, önümüzdeki süreçte yeniden yükseliş denemeleri beklediğini ifade etti.

“BU FİYATLAR MAYISTA BULUNAMAYACAK”

İslam Memiş’in en dikkat çeken açıklaması ise zamanlamayla ilgili oldu. Memiş, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında mevcut fiyatların bulunamayacağını belirterek yatırımcıları uyardı.

“Fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz” diyen Memiş, altın ve gümüşte yaşanan baskının “manipülasyon fiyatlaması” olduğunu dile getirdi.

Yani kısa vadeli düşüşler yatırımcıyı yanıltabilir. Ama…

Biraz bekleyen değil, alan kazanır gibi duruyor.

GRAM ALTINDA KRİTİK DETAY: EKRAN FİYATI GERÇEK DEĞİL

Memiş, yatırımcıların en çok gözden kaçırdığı noktaya da değindi: ekran fiyatı ile kuyumcu fiyatı arasındaki fark.

Gram altının 7.000 TL altına sarkabileceğini söyleyen Memiş, buna rağmen fiziki altının aynı seviyeden alınamayacağını vurguladı. Çünkü piyasada görülen fiyat ile gerçek alım fiyatı arasında ciddi fark oluşabiliyor.

Bu da özellikle düğün yapacaklar ya da altın borcu olanlar için kritik bir detay.

BORSA VE DÖVİZ CEPHESİNDE SON DURUM

Memiş, sadece altın değil, diğer piyasalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

Borsa İstanbul için 12.000–13.000 puan aralığını işaret eden uzman isim, bu seviyelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu belirtti. Yıl sonu beklentisi ise 16.000 puan üzeri.

Dolar/TL tarafında düşüş beklemediğini ifade eden Memiş, euroda ise 1,15 altını “bedava” olarak değerlendirdi.

ORTADOĞU RİSKİ: HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Piyasalar için en büyük risk başlığı ise yine jeopolitik gelişmeler. Memiş, Ortadoğu’da olası bir savaşın tüm dengeleri değiştirebileceğini söyledi.

“Böyle bir senaryoda ekonomi konuşmanın anlamı kalmaz” diyen Memiş, yatırımcıların bu riski göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Bayram sonrası piyasaların daha hareketli başlayacağını söylemesi de dikkat çekti.

Evde altın hesabına bakıp duranlar var şimdi. “Alsam mı, beklesem mi” diye.

Cevap net değil ama… fırsat diyenler çoğaldı.

Bir de şu var; herkes aynı anda kazanmıyor zaten.

GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre mevcut tabloda altın ve gümüşte kısa vadeli baskı devam edebilir. Ancak orta vadede yeniden yükseliş beklentisi güçlü. Özellikle “Mayıs ayında altın fiyatları ne olur 2026” ve “gram altın tekrar yükselir mi” soruları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Bu süreçte en çok vurgulanan nokta ise şu: Fiyat değil, eldeki miktar önemli.