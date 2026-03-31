Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırım araçları yeniden şekilleniyor. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların enerji ve altın fiyatlarına etkisi sürerken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların alışılmış araçların dışına çıkması gerektiğini vurguladı.

Memiş, sadece altın, dolar ve hisse senedi ile sınırlı kalan yatırım anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek tarım emtialarına yönelimin önem kazandığını ifade etti.

TARIM EMTİALARI GÜNDEMDE

“Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?” başlıklı yazısında Memiş, 2026 yılı itibarıyla küresel piyasalarda yüksek oynaklık ve ayrışmanın dikkat çektiğini belirtti. Özellikle savaş ve tedarik risklerinin emtia piyasalarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Ortadoğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin, tarım ürünlerinde de yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.

2026’DA TARIM EMTİALARI ÖNE ÇIKABİLİR

Memiş’e göre 2026 yılı, tarım piyasalarında son yıllardaki düşüş trendinin ardından toparlanma sinyallerinin güçlendiği bir dönem olabilir.

Enerji maliyetlerinin artması, lojistik sorunlar ve küresel ticaretteki belirsizlikler, tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmasını artırırken yatırım fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

PİYASALARI ETKİLEYEN 3 ANA FAKTÖR

Memiş, mevcut tabloyu üç başlıkta özetledi:

Enerji ve metaller: Petrol fiyatları savaş riskiyle yükselirken, altın ve gümüşte zaman zaman kâr satışları görülüyor.

Tedarik zinciri: Küresel ticarette aksama riski artıyor, bu da emtia fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Faiz baskısı: ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, emtia piyasalarında dalgalanmayı artırıyor.

TARIM EMTİALARI NELERİ KAPSIYOR?

Tarım emtiaları; buğday, mısır, pamuk, kahve, kakao, soya ve şeker gibi küresel piyasalarda işlem gören temel ürünleri kapsıyor. Bu ürünler hem gıda hem de sanayi açısından kritik öneme sahip.

Memiş, yatırımcıların bu alana yalnızca fiziki değil, finansal araçlar üzerinden de erişebileceğini belirtti.

Memiş, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) sistemiyle yatırımcıların fiziki ürün taşımadan buğday, mısır ve arpa gibi ürünlere yatırım yapabileceğini hatırlattı.

Bu sistemin özellikle Anadolu’daki üretim ve ticaretle doğrudan bağlantılı olması, yerel yatırımcı için de yeni bir alternatif oluşturuyor.

ALANYA VE ÇEVRESİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tarım ve turizmin iç içe olduğu Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında tarımsal üretim ve emtia fiyatları doğrudan gelirleri etkiliyor. Özellikle girdi maliyetlerinin arttığı bir dönemde, tarım ürünlerindeki fiyat hareketleri hem üreticiyi hem tüketiciyi yakından ilgilendiriyor.

Bu nedenle tarım emtialarına yatırım, bölge halkı için sadece finansal değil, aynı zamanda ekonomik dengeyi anlamak açısından da önemli bir araç haline geliyor.