Avrupa üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgası, 29 Haziran Pazartesi günü Antalya'yı ve ilçelerini etkisi altına aldı. Antalya'nın yayla ilçesi Korkuteli'nde gün boyu hava açık ve sıcak geçerken, hissedilen en yüksek sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü.

Yüksek rakımı sayesinde Korkuteli, sahil ilçelerine kıyasla bir miktar daha serin bir hava yaşadı; ancak 30 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kuru ve sıcak hava nedeniyle orman ve anız yangını riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji ve sağlık yetkilileri, sıcak havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğunu belirtti. Yetkililer; bol su tüketilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler giyilmesini, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi. Avrupa kaynaklı sıcak dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.