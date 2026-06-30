AĞRI'da kaldırıma bırakılan sahipsiz valiz, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında cadde trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanlarının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizin içinden kişisel eşya ve giysiler çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde uzun süre sahipsiz duran bir valizi fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cadde Güvenlik Nedeniyle Kapatıldı

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirilirken, Vali Konağı Caddesi hem yaya hem de araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları merakla takip etti.

Fünye ile Kontrollü Patlatıldı

Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, standart güvenlik prosedürlerini uygulayarak valizi uzaktan incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmenin ardından şüpheli valiz, kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı.

Patlamanın ardından yapılan incelemede valizin içerisinde bomba ya da tehlikeli herhangi bir madde bulunmadığı, sadece çeşitli kişisel eşyalar ile giysilerin yer aldığı belirlendi.

Trafik Yeniden Açıldı

Bomba imha ekiplerinin ve olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı. Kapatılan cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açılırken, olayla ilgili gerekli tutanakların tutulduğu öğrenildi.

Yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden olurken, polis ekipleri vatandaşlara sahipsiz paket ve valizlerle karşılaşmaları halinde dokunmadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri konusunda uyarıda bulundu.