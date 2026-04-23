Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentteki farklı noktalarda olduğu gibi Sadullahoğlu Arçelik mağazalarında da özel etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca düzenlenen organizasyonlar, özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgisini çekti.

MAĞAZALAR BAYRAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Sadullahoğlu Arçelik mağazaları, bayrama özel süslemelerle hazırlanarak adeta birer etkinlik alanına dönüştü. Çocuklara yönelik hazırlanan programlarda bayrak ve balon dağıtımı yapılırken, çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler de sunuldu. Etkinlik alanlarında çocukların neşesi dikkat çekti.

AİLELER BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİ

Organizasyonlara katılan aileler, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Günlük alışveriş rutininin ötesine geçen etkinlikler, mağazaları aynı zamanda sosyal buluşma noktası haline getirdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin şehirdeki sosyal yaşama katkı sunduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞER VURGULANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çocukların geleceğin teminatı olduğu mesajı ön plana çıktı. Sadullahoğlu Arçelik yetkilileri, çocukların mutluluğuna katkı sunan organizasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Alanya’da düzenlenen bu tür etkinlikler, hem çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamasına hem de ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlıyor.