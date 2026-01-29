Yakutiye ilçesinde ortaya çıkan olayda, genç kadının beyanları ve sanık ifadeleri mahkemenin kararında belirleyici oldu. İmam olan ağabey görevden alındı.

POLİSE BAŞVURU VE ŞOK İDDİALAR

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan H.B., emniyete başvurarak iki ağabeyi tarafından uzun süre cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Anne ve babasının vefat ettiğini belirten genç kadın, ağabeylerinden biri olan ve Kars’ta imamlık yapan A.B.’den hamile kaldığını, bu nedenle Ankara’da kürtaj yaptırmak zorunda bırakıldığını ifade etti.

SANIKLAR İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.B. ve M.B., savcılık ve sorgu hâkimliği aşamasında kardeşleriyle cinsel ilişkiye girdiklerini kabul etti. Ancak sanıklar, eylemlerin rıza ile gerçekleştiğini savundu. Yaklaşık 7 ay tutuklu kalan iki sanık, yargılama sürecinde duruşmalara katılma şartıyla tahliye edildi.

İMAM OLAN AĞABEY GÖREVDEN ALINDI

Sanıklardan A.B. hakkında, imamlık görevi nedeniyle ayrıca idari süreç başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, devam eden soruşturma kapsamında A.B.’yi görevden aldı.

MAĞDUR MEKTUP GÖNDERDİ, SAVCI ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Yargılama devam ederken kadın sığınma evinde kalan H.B., mahkemeye gönderdiği mektupta ağabeylerine iftira attığını öne sürdü. Ancak duruşma savcısı Fatih Yılmaz, esas hakkındaki mütalaasında mağdurun emniyet ve savcılık aşamalarında olayları ayrıntılı ve tutarlı biçimde anlattığını vurguladı. Savcı, mağdurun sonradan verdiği ifadenin sanıkları kurtarmaya yönelik yönlendirme sonucu verilmiş olabileceğine dikkat çekti.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve M.B.’nin “nitelikli cinsel saldırı” suçunu işlediğine hükmetti. Sanıklar önce 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle cezalar artırılarak 15’er yıl hapis cezası verildi.