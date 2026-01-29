ALANYA’NIN sevilen mekânlarından Kırbaşı Restoran’ın kurucusu merhum Josef Kadir Tanrıtanır ve İbrahim Tanrıtanır’ın babaları, Kırbaşı ailesinin ‘büyük çınarı’ olarak bilinen Mehmet Seddar Tanrıtanır, hayatını kaybetti. Gaziantep kökenli Tanrıtanır ailesinin büyüğü olan Mehmet Seddar Tanrıtanır’ın vefatı, hem hemşehrileri arasında hem de Alanya kamuoyunda derin üzüntü yarattı. Sevilen ve saygı duyulan kişiliğiyle tanınan Tanrıtanır, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Tanrıtanır’ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılınırken, naaşı Aşağıoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tanrıtanır ailesi, taziyeleri Oba Mahallesi’nde bulunan Kırbaşı Restoran’da kabul ediyor. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi